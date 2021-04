“No existe ninguna duda”: Gobierno insistió en que irá al TC tras aprobación del tercer retiro en la Cámara

Este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado la norma transitoria que permite el tercer retiro de fondos de pensiones. Finalizada la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, insistió en que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional (TC).

“Desde que comenzó la tramitación de de este proyecto nosotros fuimos haciendo presentes los vicios de constitucionalidad que fuimos viendo. Dijimos que estábamos a la espera del texto, si es que era aprobado. Eso ocurrió y en consecuencia estamos preparando las herramientas para acudir al Tribunal Constitucional”, sostuvo el secretario de Estado.

El titular de la Segpres negó que en La Moneda existieran “dudas” sobre si acudir o no al TC. “En ningún momento ha estado en duda ni sigue estando en duda. Esperamos ir prontamente, pero no existe ninguna duda de que lo vamos a hacer“.

“Y no lo hacemos porque sí. Ocurre que si nosotros no vamos al TC, seguirán ocurriendo estos retiros que dejan a millones y millones de chilenos sin fondos. Y no se pueden arreglar las pensiones si bajan las pensiones. Podrían aumentar en 5 millones de chilenos que quedarían privados de fondos. Queremos lo mejor para los chilenos y la institucionalidad”, añadió Ossa.

El ministro advirtió además que la aprobación de la indicación que ingresó el diputado Matías Walker (DC) que otorga facultades al Congreso Nacional para legislar sobre seguridad social en estado de catástrofe, favorecerá la postura del Gobierno ante el TC. Cabe recordar que este tipo de iniciativas, según la Constitución, es una atribución exclusiva del Presidente de la República.

“La indicación confirma y mejora el caso ante el TC, por una razón muy sencilla, porque hace exactamente lo mismo que en el retiro anterior y además reconoce que hay una facultad exclusiva del Presidente de la República”, indicó.