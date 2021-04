Mario Desbordes dijo que “el gobierno comete un error tremendo” al insistir en bloquear un tercer retiro de fondos de las AFP

Asegurando que “el gobierno comete un error tremendo” al insistir en bloquear a través del Tribunal Constitucional (TC) un eventual tercer retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el exministro y ahora candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reiteró en ADN Hoy su apoyo a la idea para que las personas que lo necesitan puedan acceder a los dineros previsionales y hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.

Al respecto, Desbordes indicó que “creo que el gobierno comete un error tremendo, no tanto por un tema político (…) Prefiero que saque la plata una persona que no lo necesita a que no le llegue plata a gente que está con la soga al cuello, y es una diferencia que tenemos ahí”.

En ese mismo sentido, agregó que tanto para el gobierno como para los sectores de Chile Vamos y expertos que se niegan a un tercer retiro es “un tema de principios” el evitar que se vuelvan a sacar dineros previsionales.

“Creo que el gobierno no quiere reconocer que bloquear un tercer retiro es un error (…) Para ellos es un tema de principios, de ‘no puedo permitir que se retire la plata de los trabajadores porque la plata es para otra cosa‘, pero si usted no le está dando una alternativa a los trabajadores, no lo bloquee”, apuntó el exministro de Sebastián Piñera.

En este tema, puntualizó que si el gobierno acude al TC y pierde, será un triunfo que no se percibirá como tal. “Si pierde el gobierno en el TC es un papelón increíble, si se gana, en términos sociales no es una victoria porque va a haber mucha gente desesperada que está contando con esta plata y no la va a tener”, señaló.