Mario Desbordes aseguró que existe “una campaña sucia” contra su candidatura presidencial

El exministro y desde este sábado candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, aseguró la mañana de este lunes en ADN Hoy que existe “una campaña sucia” para evitar que sea él la carta de Chile Vamos para postular a La Moneda como sucesor de Sebastián Piñera en las elecciones de noviembre próximo.

Desbordes señaló que “aquí hay una operación mayor, que va a hacer de todo para que yo no sea candidato, por las buenas o por las malas, los que no quieren que sea candidato porque tienen otra opción, está bien, así es la democracia, pero hay otros… Hay una campaña que está financiada para que yo no sea candidato, no lo van a lograr porque no tengo nada escondido en el clóset”.

El extitular de Defensa además reconoció que hay un sector de su partido que simplemente “no quiere que sea candidato”, aunque aseguró que no le molesta.

“La mayoría del partido me apoya en esta candidatura, y tengo la mayor cantidad de votos a favor de una candidatura desde que se cuentan en RN. El apoyo es masivo, tengo que hacer que aquellos que no me apoyen, se sumen, pero va a haber un grupito pequeño que no me va a apoyar jamás, y punto“, explicó.

Mientras que al ser consultado sobre lo que le molesta principalmente a sus detractores no es el desde dónde viene, sino que “la biografía reciente es la que incomoda. Una de las cosas que más recuerdan (sus críticos) es que me la jugué por una constituyente paritaria, imagínese (…) Por apoyar el acuerdo del 15 de noviembre”.