Diputado José Miguel Ortiz permanece hospitalizado producto de una neumonía derivada de coronavirus

Esta tarde, Clínica Biobío entregó un nuevo parte médico sobre el estado de salud del diputado de la Democracia Cristiana (DC) José Miguel Ortiz, quien fue hospitalizado este sábado producto de una neumonía derivada de coronavirus.

A través de una declaración pública, la dirección del recinto dio a conocer que el parlamentario de 79 años “se encuentra hospitalizado en la unidad de Medicina y Cirugía” y que “su condición es estable y seguirá siendo monitoreado y recibiendo todos los cuidados necesarios por parte del equipo de salud”.

Cabe señalar que el diputado, según reveló su hijo José Miguel en entrevista con ADN, contaba con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Aquí lo importante es que hay que tomarse esto en serio y mantener todas las medidas de precaución que tenemos, porque el mensaje de vacunación masiva parece que no lo entendimos bien. Vacunarse no es sinónimo de que no te vas a contagiar”, afirmó.