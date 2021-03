Candidato a constituyente mapuche: “El Estado nunca ha tenido un mecanismo de entendimiento de buena fe con los pueblos originarios”

El exalcalde de Tirúa y actual candidato a constituyente, Adolfo Millabur, conversó con Ciudadano ADN sobre los escaños reservados, el conflicto mapuche y las prioridades de este pueblo originario en la nueva Constitución.

Millabur renunció a su cargo en el municipio en enero, para ser el representante de la Identidad Territorial Lafkenche en los comicios del próximo 11 de abril y optar a uno de los escaños reservados, de los que, aseguró, “se sabe muy poco, sobre todo, de la población que tiene que votar”.

“Nosotros no tenemos un distrito, sino que somos un gran distrito a nivel nacional, por eso nos tenemos que mover los 30 candidatos que existimos a nivel de todo Chile”, explicó.

El pueblo mapuche en la nueva Constitución

Son siete los escaños disponibles para el pueblo mapuche en la Convención Constitucional. Adolfo Millabur, quien opta a uno de ellos, manifestó que “me pondré a disposición de la lucha de nuestro pueblo, para discutir los temas de fondo, lo que significa la redistribución del poder“.

En ese sentido, destacó que este proceso “permitirá poner los intereses de los pueblos originarios respecto al territorio, a la autonomía de un estado plurinacional y multicultural, como un mecanismo de entendimiento de esta dificultad que vive el Estado de Chile con los pueblos originarios“.

Además, aseguró que una de sus prioridades es “llevar a la discusión que sea declarado un Estado plurinacional, que reconozca lo que somos. También, estamos planteando que se establezca la interculturalidad“.

El conflicto mapuche

Respecto al conflicto que se ha extendido por más de un centenar de años en la región de la Araucanía, Millabur sostuvo que “el Estado nunca ha tenido un mecanismo de entendimiento de buena fe con los pueblos originarios“.

“Todos los gobiernos convocan al diálogo con la nación mapuche, pero yo no les creo, porque no hay un mecanismo que establezca un diálogo honesto y con capacidad de resolver problemas”, expresó.

Y agregó que “la ley indígena no puede cargar con la historia de relación del Estado chileno con los pueblos originarios. Podemos tener una muy buena intención, pero si no está escrito en el derecho público, no se puede hacer nada“.