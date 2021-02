Alcalde de Renca tras fallo que impide su repostulación: “Es un intento mañoso del PRI de tener alcalde sin elección”

Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó anular la repostulación del actual alcalde de Renca, Claudio Castro, ya que concretó fuera de plazo su renuncia a la Democracia Cristiana (DC).

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Castro anunció acciones legales. Luego, declaró que “esto es un intento mañoso de uno de los partidos de Chile Vamos, el PRI, que ve acá la oportunidad de tener un alcalde sin tener elección. Nosotros tenemos un objetivo y una responsabilidad que es cuidar la democracia”.

Esto, en alusión a César Monsalve, candidato que representa a los regionalistas y que sería el único en carrera, a menos de dos meses de las elecciones.

“Y en ese sentido no existe nada más legitimo y democrático que la elección municipal del próximo mes de abril la definan las vecinas y los vecinos de Renca y no un tribunal. Acá no hay una campaña orquestada en contra mía, acá hay un aprovechamiento político”, afirmó Castro.

Castro reiteró que “junto a mi abogado, Gabriel Osorio, vamos a presentar al mismo tribunal una solicitud de modificación del artículo 13 de la ley del Tricel incorporando un hecho que no estuvo presente en la deliberación de los jueces, que con este fallo es el tribunal el que elige al próximo alcalde de Renca y no los ciudadanos y ciudadanas”.