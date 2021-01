Ximena Rincón por apoyo de Bachelet a Narváez: “Me parece muy normal que así fuera”

Luego de ganar la votación en primarias de la Democracia Cristiana al exministro y exalcalde Alberto Undurraga, la senadora por el Maule, Ximena Rincón, se convirtió en la candidata presidencial del partido, siendo la representante de la colectividad para la elección de Unidad Constituyente, del próximo 4 de julio.

La parlamentaria, en conversación con ADN Hoy, valoró la participación en los comicios y manifestó que no le molesta el apoyo de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la exministra Paula Narváez. “Me parece muy normal que así fuera, porque Paula (Narváez) era socialista igual que la Presidenta (Bachelet)”, expresó. “Y segundo, lo que la ciudadanía está esperando respuestas a sus dramas y situaciones complejas con un gobierno que no ha sabido enfrentar la pandemia. Entonces, obviamente no estaba pensando en el cariño de la Presidenta, sino que en las soluciones. Y no es que no haya cariño. En la DC somos bacheletistas”, reconoció.

Frente a la contienda que deberá enfrentar como representante de la DC en las primarias presidenciales, reconoció que se siente “muy bien parada para enfrentar esto. Ningún desafío electoral es fácil y ninguna carrera se puede dar por ganada”, reconociendo sus posibilidades y su historia electoral previa.

Discusión sobre pensiones: “No podemos apresurar una legislación que nos va a instalar un sistema que, en 10 años más, la ciudadanía nos va a pasar la cuenta”

Al mismo tiempo en el que avanzó con su campaña, la discusión por las pensiones, uno de sus principales temas en el Congreso, se encuentra en plena discusión. En esa línea, y junto al académico Patricio Basso presentaron otro modelo, costeado, distinto a la propuesta del Ejecutivo que, en estos días, estaría en punto muerto.

“Entendiendo que esta reforma requiere conocer de cerca y en detalle los números de los impactos y lo que significa, no podemos apresurar una legislación que nos va a instalar un sistema que, en 10 años más, la ciudadanía nos va a pasar la cuenta porque no hizo un cambio en la mejoría de las pensiones”, declaró.