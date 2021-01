Paula Narváez confirmó que postulará como precandidata presidencial del PS “en primarias abiertas y ciudadanas”

Paula Narváez, exministra vocera del segundo gobierno de Michelle Bachelet, confirmó pasado el mediodía de este miércoles que postulará como precandidata presidencial del Partido Socialista (PS), “en primarias abiertas y ciudadanas”.

Primero a través de sus redes sociales, y luego apoyada de un video, la exministra entregó sus razones para decidirse a participar en las elecciones que decidirán finalmente quién llegará a la papeleta de los comicios presidenciales del próximo 21 de noviembre.

“Quiero agradecer a todos los que se han ido sumando a esta iniciativa. En el camino que me ha tocado recorrer siempre ha sido motivo de inspiración y trabajo la lucha por los derechos de todas las personas, quiero agradecer en particular a las mujeres y compañeras socialistas e independientes que hicieron nacer esta iniciativa“, dijo en el registro audiovisual.

A esto además agregó que “me siento muy honrada del llamado que me han hecho, valoro los mensajes que he recibido cargados de esperanza de un país mejor“.

La opción presidencial de Narváez comenzó a sumar apoyos durante las últimas semanas, siendo uno de los más categóricos el de la expresidenta Bachelet.