Chahin sobre dichos de Jackson: “Para lo único que han demostrado que son buenos los del FA son para los slogan”

En un punto de prensa realizado en la sede de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin respondió los dichos del diputado de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, quien afirmó que “es más natural una alianza con el PC que irnos con la ex Concertación”.

El parlamentario se refirió, en entrevista con La Tercera, a la crisis que se generó al interior del Frente Amplio —específicamente en RD— producto de las conversaciones en torno a pactos políticos, de cara a las elecciones que se avecinan para el próximo año.

“Eso de que si estás con la unidad de la oposición o el PC no es cierto. Si hubiera dos botones, el de la unidad y el del PC, apretaríamos el primero, pero no están esos dos botones (…) Es fundamental que no se trate de dividir aguas en un eje que, en los últimos 10 años, desde las movilizaciones sociales y en distintos lugares, se ha tenido junto con el PC”, sostuvo Jackson.

En respuesta a estos dichos, Chahin afirmó que “creo que el Frente Amplio tomó una decisión que es ponerse detrás del PC y parece bastante, la verdad, sorprendente que un movimiento que planteaba la renovación de la política, una forma moderna de hacer política, termina detrás del partido más conservador y ortodoxo de la extrema izquierda, que es el PC”.

El presidente de la falange agregó que “yo echo de menos un poco de autocrítica, porque un movimiento que pierde a un partido importante, que se le van dos diputados al partido más grande que es RD, que tiene una derrota estrepitosa en las primarias, en lugar de hacer algún tipo de autocrítica intenta responsabilizar a la DC o al PS, creo que eso demuestra que no hay ninguna madurez y tampoco ninguna capacidad de asumir sus propios errores”.

Además, Chahín recordó lo sucedido en aquellos días en que se inscribieron las primarias, las que se realizaron el pasado 29 de noviembre. “Si no hubo un pacto para las elecciones de gobernadores de toda la oposición, fue precisamente porque el FA notificó que querían pactos por omisión, lo hizo por escrito, además. Después pidió primarias con blindaje y, finalmente, se arrancó a escondidas de la sede del PS para ir a inscribir primarias parciales entre ellos”, argumentó.

Respecto de las críticas a lo que Jackson llamó la “ex-Concertación”, el presidente de la DC remarcó que “para lo único que han demostrado que son buenos los del Frente Amplio son para los slogan”.