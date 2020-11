Servel hizo un positivo balance de las Primarias 2020 pese a baja participación y a más de mil mesas no constituidas

Un positivo balance pese a la baja participación, y a que más de mil mesas no pudieron constituirse, hizo la mañana de este lunes el Servicio Electoral (Servel) de las Primarias 2020 de este domingo 29 de noviembre, a través del director del organismo, Raúl García, y del presidente del consejo directivo, Patricio Santamaría.

En la oportunidad, y junto con entregar el último reporte oficial de resultados, que indicó que hubo cerca de 419 mil personas que acudieron a las urnas este domingo, García destacó que “nuestra evaluación es que ha sido un proceso electoral bien llevado, bien organizado, donde nos desplegamos con más de 2 mil locales de votaciones en todo el país, con más de 20 mil mesas receptoras de sufragios, con la participación de 190 candidatos”.

En ese sentido, y refiriéndose directamente a las mesas que no pudieron ser constituidas por la inasistencia de los vocales de mesa que fueron sorteados, y cuya labor a diferencia del voto es obligatoria, García apuntó que “lo que ocurrió ayer en algunas mesas que no pudieron instalarse por la no concurrencia de los vocales de mesa nos hace tomar consciencia de lo importantes que son los vocales de mesa para realizar una elección como corresponde, y respecto a los que no fueron ayer la ley es clara respecto a las sanciones”.

Vaso ni medio lleno, ni medio vacío: rebalsándose

Por su parte, Patricio Santamaría señaló “que yo miraría ese vaso casi rebalsándose, no desmerecería el trabajo desde el punto de vista cívico, comprometido, de los casi 103 mil vocales que estuvieron en las mesas“, agregando que quienes fueron convocados como vocales y no asistieron “es un tema que corre por otro carril, donde quienes no participaron tendrán que excusarse ante el juez de policía local o pagar la multa si así lo establece el juez”.

En la misma línea, Santamaría dijo que lo ocurrido será materia de análisis en la próxima reunión del consejo directivo del organismo, asegurando que “todos los procesos se pueden mejorar“.

“No es el momento de hacer recriminaciones, nosotros cumplimos con lo que corresponde al Servel (…) el país puede tener la seguridad que los resultados que se entregaron son los resultados efectivos, reales, escuchamos las críticas que ocurren en toda organización de un proceso total o electoral como el que ocurrió ayer, terminamos tranquilos y agradecemos a quienes participaron ayer“, puntualizó.