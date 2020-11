Segundo retiro de fondos de las AFP: Senador Moreira anunció que aprobará proyecto del gobierno y se va a abstener en el de los diputados

El senador de la UDI, Iván Moreira, anunció este miércoles que su voto será a favor del proyecto de retiro de ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) presentado por el gobierno y que se va abstener en el de la reforma constitucional que durante la tarde de este miércoles se analizará en la sala del Senado.

Todo esto, luego de que afirmó, el Ejecutivo cedió en su propuesta aceptando las modificaciones que hicieron los parlamentarios de las comisiones unidas de Hacienda y Constitución del Senado a la iniciativa del gobierno, quedando prácticamente igual a la reforma proveniente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, indicó que “en vista de que hay dos proyectos iguales, voy a votar a favor el proyecto del gobierno y me voy a abstener en la reforma, y me abstengo exclusivamente por respeto a todos aquellos parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor en la Cámara de Diputados. Aquí no se trata de si es reforma o proyecto de ley, se trata de que es lo más rápido para que los chilenos tengan su 10%, y hoy día el proyecto más rápido para el 10% es el de gobierno porque la reforma ira a tramitación en el Tribunal Constitucional (TC) y la gente no puede esperar su retiro de 10%”.

El senador destacó además que “lo que importa es la voluntad que ha tenido tanto el gobierno como parlamentarios de oposición que han votado y que van a votar a favor del proyecto del gobierno, en virtud de que de votar a favor la reforma, tiene que ir al TC”.