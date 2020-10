“Me empezaron a llegar amenazas de muerte”: Youtuber Rodrigo Pulgar “Krypto” apareció en la campaña del Rechazo

El youtuber Rodrigo Pulgar, más conocido como “Krypto” y dueño del canal Cultura Chatarra, apareció este miércoles en la franja vespertina del plebiscito 2020. En esta ocasión, la figura virtual estuvo presente en la campaña de la UDI por el Rechazo.

Si bien la franja PM de esta jornada se centró en el órgano redactor de la nueva Constitución, recordemos que el gremialismo está en contra del proceso, por lo que aparece en el espacio destinado a la Convención Mixta Constitucional.

Pulgar dio cuenta de los comentarios ofensivos que ha recibido en su canal de YouTube. “Lo peor que decían, que era un facho. Me empezaron a llegar amenazas de muerte. Uno de los mensajes más atroces era ‘la próxima te vamos a matar a camotazos’“, relató.

“Si me cambian la Constitución, ¿quién me asegura que la Constitución que viene va a ser mejor? Da lo mismo cuál de las dos opciones gane, la Mixta o la Constituyente. No la va a escribir doña Juanita, no la va a escribir el quiosquero, la van a escribir personas que están ligadas a un partido político”, reflexionó el comunicador.

Revisa el video completo aquí: