Senador Alejandro Guillier: “Les aseguro que hay más progresismo en las calles de Chile que en las sedes de partidos que se autodefinen como progresistas”

En conversación con La Prueba de ADN, el senador Alejandro Guillier habló sobre diversos temas de la contingencia política, entre ellos los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre los Derechos Humanos en Venezuela, y el proceso constituyente.

Tras el informe de la ONU que afirma que el Presidente Nicolás Maduro y sus ministros han cometido presuntos delitos de lesa humanidad, Jadue tomó distancia de la declaración de su colectividad, el Partido Comunista, y afirmó que “la vigencia de los Derechos Humanos es de carácter universal y por lo mismo condeno cualquier tipo de violación en el lugar que sea y venga de donde venga”.

Respecto del jefe comunal, Guillier sostuvo que la declaración fue “muy buena, uno cuando defiende los Derechos Humanos, los defiende en todas partes del mundo y en esto no hay que hacer ideologismo ni prejuicios. Simplemente cuando se violan los Derechos Humanos, uno tiene que condenar y hacer fuerza para que los países que están siendo afectados lo supere”.

“En todo caso, acá en Chile tenemos tarea pendiente y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en nuestra propia casa“, aseveró el senador. “Ahora el Gobierno que se quede callado, porque con las 450 chiquillos que han perdido total o parcialmente la vista, con las más de 200 mujeres que fueron abusadas sexualmente en los cuarteles policiales y las más de dos mil querellas que hay por golpizas y abusos… creo que este Gobierno al menos no tiene autoridad“.

Leer también Nacional Alejandro Guillier: “Condeno la violación a los DD.HH. en Venezuela y en cualquier lugar del mundo” Política Guillier acusó al ministro Briones de “mentir al país” con medidas tributarias para la reactivación económica y del empleo Política Senador Guillier y alcalde Lavín en matinales: “El CNTV tendría que haber hecho eso presente, porque es evidente la manipulación”

El parlamentario fue consultado por el acuerdo político que se firmó en noviembre, en el contexto del estallido social y con miras a una nueva Constitución: “Había un cuadro de protestas generalizado en el país, con millones de personas en el país y grupos muy violentos, hay que condenarlo por cierto, porque no aportaron nada, más bien asustaron a gente que salió a protestar legítimamente. La situación era de enorme inestabilidad, la tensión se sentía en todas partes“.

Agregó que “en ese momento, propuse algo que me parecía propio de los países democráticos, que si tú ves la ingobernabilidad y te das cuenta que la falta de ilegitimidad no es sólo del Presidente, sino también del Congreso, porque la gente tampoco quería al Congreso, me incluyo, todos teníamos que poner nuestra renuncia a disposición, llegar a un acuerdo político —esto no era un golpe de Estado— y llamar a elecciones generales y haber facultado al Congreso con poderes constituyentes para elaborar una nueva Constitución que atendiera las demandas de la gente”.

Guillier expresó sus críticas hacia dicho acuerdo político: “Los partidos hicieron un camino distinto, se reunieron un jueves o viernes en la noche en el Congreso y como ustedes saben mejor que yo, las características del encuentro fueron: dirigentes de partidos políticos, senadores, diputados y algunos ministros. No hubo ciudadanía, no hubo pueblos originarios, no hubo la gente que estaba protestando en la calle y por lo tanto dije ‘no adhiero a esto hasta que decante’“.

Leer también Nacional Con llamado a participar en el plebiscito se realizó el TeDeum ecuménico de Fiestas Patrias Nacional Tricel cerró la puerta a la votación de pacientes con Covid-19 en el plebiscito de octubre Nacional Servel dio a conocer el padrón electoral definitivo: Más de 14,7 millones de personas podrán votar en el plebiscito

“¿Cuál es la oposición? Hay muchas oposiciones”

Respecto del proceso constituyente, el parlamentario indicó que “la dinámica política está acostumbrada a solucionar con actores políticos institucionales. Entonces la reunión es institucional. Aquí lo que hay que hacer es más simple: transformar este proceso constituyente en una apertura, en una oxigenación de la política para promover todo tipo de liderazgos que existen en la sociedad chilena, pero que no necesariamente son de partidos”.

“Los partidos son esenciales en toda democracia, y van a llevar a sus candidatos a hora buena. Pero en lugar de estar haciendo acuerdos electorales, levantando candidatos, hay que hacer un triunfo macizo y todos por el Apruebo, como lo hicimos el 88. No hubo cruces electorales, alianzas. En ese entonces era todos por el No”, recordó.

Acerca del escenario político de la oposición, Guillier argumentó que “estamos en un momento muy crítico en la institucionalidad política de Chile. Seamos prácticos. Los partidos políticos, por ejemplo tú miras a la oposición, ¿cuál es la oposición? Tú tendrías que empezar por decir que hay muchas oposiciones. Pero no sólo de un partido con otro, sino dentro de los partidos. Yo he visto cómo se vota en el Congreso y los presidentes de los partidos no influyen mucho en cómo votan los partidos y cada senador vota a su cuenta. Eso me demuestra que no tienen tan clara la película”.

“Cuando el progresismo votó a favor de todas las leyes represivas de las movilizaciones sociales, yo me sentí defraudado. Pero además preocupado, porque después a mí mismo me toca andar tratando de ayudar gente que fue detenida, que está presa en medio de la pandemia, que sus procesos están atrasados y que son hijos o nietos de altos dirigentes políticos, cuyos partidos aprobaron esas mismas leyes y que ahora se arrepienten”, subrayó Guillier.

Además, el senador remarcó que “aquí falta presencia de una ciudadanía que tiene mucho más claro cuáles son sus intereses, y yo les aseguro que hay más progresismo en las calles de Chile que en las sedes de partidos que se autodefinen como progresistas, porque tienen más claro, porque se atreven a correr los cercos, porque están hablando sin complejos de una sociedad con otro estilo de desarrollo, otra forma de vida, otros valores”.