Ministro Cristián Monckeberg: “Las dictaduras a nadie le gustan. Prefiero someterme a lo que dice la autoridad sanitaria actual”

Ciudadano ADN conversó con el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, quien conversó con Ciudadano ADN sobre el inminente plebiscito constituyente, la prescindencia del Gobierno, el decálogo constitucional presentado por el Presidente Sebastián Piñera, entre otros temas.

También tuvo algo que decir respecto al controvertido concepto de “dictadura sanitaria” expresado por el exministro de Salud, Jaime Mañalich. “Siempre van a ver comentarios respecto a las medidas que se están tomando. Yo creo que él mismo y, en general, el actual ministro Paris, han hecho un esfuerzo importante por avanzar y tener el máximo de cuidado de la población y todos nosotros”, aseguró, expresando que “la verdad es que, mientras más medidas se puedan tomar, bienvenido sea. Estamos en una situación bien feble, lo sabemos, y se requiere de medidas a veces más estrictas, a veces menos estrictas”.

Llamando a la responsabilidad ciudadana en este fin de semana, la autoridad puntualizó el autocuidado antes de volver a las palabras del exsecretario de Estado. “Las dictaduras no son muy bienvenidas en ninguna parte. A nadie le gustan. Pero más allá de la polémica, ellos son expertos, epidemiólogos, infectólogos. Pero yo prefiero someterme a lo que dice la autoridad sanitaria actual y que va de la mano de una serie de consultas a personas expertas que han dicho que todo lo que tenga por efecto evitar contagios es importante”.

Otro tema que ha sido parte de la agenda del Gobierno son las restricciones sanitarias para Fiestas Patrias, luego de la comunicación inicial que provocó confusión en la ciudadanía. “Al principio estuvo enredado, poco se entendió. Es evidente, no es fácil. Entendemos que es complejo, incluso han salido videos bastante ingeniosos. Pero, al final, lo que buscamos nosotros es el autocuidado, la responsabilidad individual y familiar”, sostuvo.

Después de Fiestas Patrias, el plebiscito

Respecto al inminente plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre, Monckeberg recordó que parte de su labor es coordinar, junto al Servicio Electoral, cada una de las elecciones hasta diciembre del próximo año, considerando las restricciones propias de la pandemia. “Los procesos electorales son un tremendo desafío”, comentó. “Pero son nuestra tradición democrática y siempre han resultado bien”.

Frente a las restricciones que tendrán las personas con Covid para votar ese día, el ministro recalcó que el voto es voluntario, y “probablemente una persona que esté enferma no va a ir a votar. Los contagiados de Covid no son la excepción. Pero si quieren ir, lógico, nadie se los va a impedir votar, porque nadie va a saber a lo mejor, pero nosotros el llamado que hacemos es, por favor, al cuidado. Como está el derecho a votar, también está el derecho en la Constitución a la salud y la vida”, recordando que existen sanciones penales en caso de ser descubiertos.

Parte de la solución a estos problemas pasa por modificar la normativa vigente para hacer elecciones no presenciales, considerando opciones como el voto anticipado, por correo, o urna móvil. El Gobierno está intentando llegar a un acuerdo con el Servel para que en las elecciones próximas tengan esa modificación. “Hacer la ley es fácil, el tema es implementarla y que no nos equivoquemos”, sostuvo, expresando que “no queremos echar a perder nuestra organización electoral por hacer una ley a la rápida”.

Todo, con miras a las próximas elecciones municipales, reprogramadas para abril, y recordando que “si gana el Apruebo, hay que elegir a las señoras y señores constituyentes”. Sin embargo, Monckeberg recordó que no existe una alternativa que resuelva todos los problemas. “Si hay voto por correo y me enfermo tres días antes, no voy a alcanzar. Todo requiere de cierta anticipación. Hay situaciones que van a quedar en tierra de nadie, lamentablemente”.

Consultado por el decálogo de puntos esenciales para una nueva Constitución, presentado recientemente por el Presidente Sebastián Piñera, Monckeberg declinó hacer comentarios, recordando la prescindencia solicitada a los ministros. “Se nos ha pedido a nosotros que no hagamos campaña. Usted no me va a ver en la calle, haciendo casa a casa . Pero sí podemos decir qué vamos a votar, y yo dije hace rato que iba a votar Apruebo. El país puede asumir un ciclo nuevo constitucional”, afirmó.

Además, recordó que considera necesario que las distintas opciones que implica el plebiscito sean conocidas por la ciudadanía. “Necesitamos un plebiscito informado. Si alguien está interesado en participar como constituyente, yo tengo que saber qué es lo que quieren hacer. De lo contrario, es como si alguien postulara a Presidente y no dijera su programa de gobierno. Lo considero absolutamente necesario y es bueno que así sea. No es interferir en nada decir para que la gente se informe”.

El plebiscito, para Monckeberg, es “un tema de la mayor importancia. Son las reglas del juego para 40 o 50 años más”, y que le gustaría saber “sobre el derecho a la vida o qué organización le vamos a dar al Estado, si queremos un Congreso con dos cámaras o solo una, o un Poder Judicial independiente”.

Sobre el espacio a los independientes en una eventual Convención Constituyente, el ministro aprovechó de recordar que “hay grandes partidos de oposición, como el Partido Comunista, que no concurrió a la firma del acuerdo del plebiscito, y hoy día son grandes promotores”, insistiendo en que “los independientes tienen una participación asegurada en la Convención. Lo importante es que se le dé un cauce institucional a esto. Lo más seguro es que vayan muchos independientes en las listas de los partidos. Pero además pueden armar sus propias listas, que es algo inédito. Si deciden juntar firmas, pueden hacerlo como una lista de independientes”. Eso sí, dicha recolección de firmas debe ser presencial, y tomando en cuenta las restricciones sanitarias, “ojalá avancemos en una recolección de firmas digital”.

Confirmando un futuro programa de reparaciones para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, Monckeberg repasó también la posible inclusión de escaños reservados para los pueblos originarios en la redacción de una nueva Constitución. Según sostuvo Monckeberg, “hay que buscar la fórmula, porque no es fácil. Pero yo soy optimista de que el Congreso va a llegar a un acuerdo”, al igual que se logró con la paridad de género, “algo inédito”. Con dos propuestas entregadas por el Gobierno y la oposición, el desafío ahora es “juntar esas dos propuestas y lograr una”.

El tema del sueldo mínimo es otro que debe pasar por un acuerdo en el Congreso. “Tenemos una buena conversación con los senadores y creemos que vamos a avanzar en eso”. Según recordó, la Cámara de Diputados estuvo a punto de lograr un alza de $6.000, la que “se podrá considerar que es insuficiente, no me cabe la menor duda, pero condiciones que estamos viviendo es un ajuste razonable”. Monckeberg espera “que se retome la conversa en el Senado. Hubiera sido bueno que saliera arreglado de la Cámara, pero no se pudo”, recordando que, tras el último reajuste en marzo pasado, el sueldo mínimo asciende a $320.500 brutos. La idea es volver a revisar esa cifra en marzo de 2021, “pensando en que las condiciones económicas mejoren”.

Recientemente, Monckeberg se definió como “socialcristiano”. Consultado respecto a si se trata de seguir los pasos de Joaquín Lavín, quien aseguró ser “socialdemócrata”, aseguró que “hay harta diferencia, son diferentes opciones. Yo soy militante de un partido (Renovación Nacional), partidario de la libertad de emprender, de poder trabajar, donde creemos en un rol del Estado pero que no te asfixie, ni que lo entregue todo porque es imposible. Las universalidades son muy bonitas en el discurso pero no se logran”. Por eso, el rol de su Gobierno -y de todos los gobiernos- es “avanzar en mejores respuestas”. “Hay algunos más a la derecha, otros más a la izquierda, pero hay elecciones y la gente es la que corta el queque. La ciudadanía decide y eso es lo bonito”.

Incluso, Monckeberg se refirió a su corte de carne favorito para este 18. “La palanca es buena. Y la malaya”. Sus habilidades con la parrilla, eso sí, no son las de un maestro. “No soy bueno-bueno, pero le pongo empeño. Me ha mandado mis papelones, pero uno va agarrando la técnica de a poquito”. Para cerrar, insistió en que “creo que igual hay que celebrar en la medida de lo posible, la gente lo está pasando mal y una pequeña alegría viene bien”.