Ex subsecretario Mahmud Aleuy: “El que generó el ambiente de violencia en Chile fue el Gobierno”

El ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy se refirió al escenario político actual y criticó con dureza al Ejecutivo, especialmente sobre los acontecimientos relacionados a los hechos de violencia en el país.

En entrevista con El Mercurio, Aleuy señaló que “la oposición actual ha tenido una conducta extremadamente razonable con este Gobierno”. En esos términos, el exfuncionario de La Moneda se refirió a la acusación constitucional que se prepara contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

“Las acusaciones constitucionales siempre serán razonables, son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es un instrumento propio de la democracia cuando el diálogo político se estanca. Tenga presente que el candidato Piñera pidió la renuncia de todo el entonces gobierno porque la cesantía había alcanzado un 6,8 por ciento”, señaló Aleuy.

Leer también Nacional Fiscal incluyó a Aleuy y a exdirectores de Carabineros para testificar en juicio del caso Huracán Política Vicepresidente del PS responsabilizó a Mahmud Aleuy y Marcelo Díaz de la crisis en la colectividad Política Aleuy: “Piñera es el jefe de campaña de Bachelet”

Consultado por el matutino sobre si parte de la izquierda fue ambigua frente a la violencia, el ex subsecretario argumentó que “esa es una tesis, es un marco de referencia construido para echar la responsabilidad que tiene legalmente el Gobierno, y echársela a otros. El que generó el ambiente de violencia en Chile fue el Gobierno. Salvo que alguien me diga que cuando el Presidente de la República dice que hay una guerra eso no es violencia“.

Aleuy también calificó al Ejecutivo como “un gobierno fallido y de marcados rasgos preadolescentes“. “Digo fallido, porque no logra cumplir con los estándares mínimos de cumplimientos de su obligación legal de gobernar“, señaló.”Y preadolescente, porque responsabiliza permanentemente a otros, a gobiernos anteriores o incluso a futuros de los estropicios que comete“, subrayó.

Y no se quedó allí, ya que afirmó que “usa como recurso político principal la polarización del país y la exacerbación de la violencia. Esta política del terror permanente en lo económico, en lo sanitario y en lo político es muy peligrosa para el futuro del país y su convivencia“.

Para ello colocó un ejemplo reciente. “Para no ir más lejos, con el 10% (de retiro de las AFP) para el gobierno era el descalabro de Chile. Se aprobó y ¿qué pasó? Todos dijeron que era un beneficio. No se puede usar la política del terror para administrar los problemas de un país“, dijo Aleuy.