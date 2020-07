Diputado Jorge Durán (RN) cambió de opinión y votará a favor del retiro del 10%: “Molestó el matonaje”

El diputado Jorge Durán (RN) anunció que votará a favor sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP.

El legislador se abstuvo en la votación en general del proyecto, pero en esta jornada irá por la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados.

En conversación con Mucho Gusto de Mega sostuvo: “Estoy definitivamente inclinado por aprobar este proyecto, pero quiero ser muy claro, acá no es que uno le esté haciendo un guiño a la izquierda, soy parlamentario de derecha, pero de una derecha social, justa, que cree en el emprendimiento, pero que sobre todo entiende que la gente lo está pasando mal”.

“Demos la oportunidad a que la gente que elija si se va a ir por el retiro del 10% o por esta ayuda solidaria que plantea el Gobierno”, expresó.

“Molestó el matonaje”

Sobre las presiones que han recibido, Durán aseveró: “Molestó el matonaje, incluso de parlamentarios de mi misma bancada. No voy a señalar quiénes me llamaron, pero lo que se planteó por la prensa… primero diciendo que si se aprobaba, diputados se iban a ir de la bancada. Segundo, en el día de ayer, esa nueva bancada iba a solicitar sanciones contra parlamentarios que votaran a favor. Eso no se hace, no corresponde“.

“Acá el parlamentario es libre de votar en conciencia, pero no puede existir ese matonaje y amedrentamiento de parte de algunos colegas y sobre todo del Gobierno, que estoy seguro que ha estado interviniendo empoderando a algunos parlamentarios para que traten de influenciar los votos de los demás”, acusó.

“Ese matonaje que ha existido impulsado por el señor de las sombras de La Moneda, el señor Larroulet, que ha estado empoderando a parlamentarios en desmedro de una directiva, tratando de interferir en las internas de un partido, no corresponde”, expresó.

“Hay abuso” en las AFP

Asimismo, Durán manifestó: “El modelo es malo, hay que corregirlo. Yo no estoy diciendo que se acaben las AFP, pero hay que corregirlo”.

“Hay abuso, son el niño símbolo del abuso las AFP y no puede ser que estemos actuando de esta manera, como una cofradía protegiendo los intereses de los más grandes“, finalizó.