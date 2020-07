Andrés Celis y extorsiones en el marco de la votación por el 10% de las AFP: “Nunca imaginé el nivel de llamados, de “insinuaciones” u ofrecimientos que podían ocurrir. Quedé perplejo”

En la jornada previa a una nueva votación que definirá el avance de la iniciativa que permitiría retirar fondos de las AFP, una polémica entrevista ofreció el diputado RN, Andrés Celis.

En conversación con CNN Chile, partió lamentando los problemas de salud que obligaron la internación del diputado Christian Moreira, que no emitirá su voto a favor de la medida. “Ya venía con problemas de salud, por lo que encuentro más irresponsable aun a las personas que insistieron con tanta vehemencia en tratar de convencerlo”, reveló, narrando el momento cuando Moreira sufrió un desmayo en medio de la sesión. “Cuando él sale de la sala y lo veo desmayado, me causó indignación. Cuando veo a una persona del gremialismo tratando de que se lo lleven de inmediato al hospital para que no vote… yo creo que la política tiene un límite”.

Luego, apuntó contra sus colegas en el parlamento. “Christian me dijo, cuando le pedí disculpas, que había asustado mucho a su familia y que esto se había complicado con su hipertensión. Y, frente a lo que va a pasar mañana, frente a lo que había pasado antes, puede ser una salida diplomática”, sostuvo.

“Christian es una víctima. Lo importante es que, si él siente que va a estar mejor cuidado y su salud no va a correr peligro, yo prefiero eso que que exponerlo a esta ola de extorsiones, llamados y presiones”, reforzando que estaba junto a él en medio de todo ese momento. “Yo soy nuevo como diputado y vivir esto era como estar en un reality. Nunca imaginé el nivel de llamados y de “insinuaciones” o posibles situaciones u ofrecimientos que podían ocurrir. Quedé perplejo”, aseguró.

Respecto a eventuales llamadas que recibió él, indicó que solo se comunicó con Mario Desbordes, quien lo abordó en términos “respetuosos”, antes de proyectar lo que ocurrirá este miércoles. “Lamentablemente el proyecto se va a rechazar. No van a contar con los 93 votos. Yo no soy nadie, ni lo voy a hacer, para juzgar a aquellos que hayan votado a favor de la idea de legislar. Sí me molesta que haya diputados que llaman a otros diputados como intermediarios de algunos ministros ofreciendo algún tipo de beneficio, o algún tipo de, qué se yo, gracia, o incluso algunos puestos de gobierno”, especificando como beneficio algún puesto en algún gobierno regional.

“O decirle a algún diputado o diputada de mi mismo partido ‘mira, vas a tener una reelección difícil, así que yo te puedo ayudar'”, contó, revelando finalmente que era Diego Schalper quien materializó esas llamadas. “Habla tan fuerte que tengo que colocarme audífonos para concentrarme”, calificando su accionar como “sobregirado. Tiene que calmarse, tiene un tremendo futuro político, pero no puede pretender ser un portavoz de los políticos o empresarios, sino que él se debe a la gente que votó por él y a los que están sufriendo y pasándolo mal.