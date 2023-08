Emanuelle Silva quiere su revancha en el patinaje de Santiago 2023: “Dependerá de quién maneje mejor la presión”

En la edición de este miércoles en ADN TOP KIA, conversamos con el patinador nacional Emanuelle Silva, que se encuentra en Itaiia disputando el Mundial Montecchio Maggiore, donde se consagró campeón planetario de los 200 metros meta contra meta.

“Me encuentro muy bien físicamente y mentalmente, quizás un poco agotado porque llevo todo el año fuera de Chile, dejando de lado a mi hijo, a mi familia y a mi novia. Con mi cuerpo técnico decidimos dejar Chile para poder concentrarme bien para buscar el oro en los Juegos Panamericano. Se dio de que iba a participar en el Mundial para ver cómo me sentía y ver los tiempos, para compararme con Colombia, que son múltiples campeones mundiales, y se dio que quedé campeón mundial”, aseguró el deportista nacional, que explicó las sensaciones que le dejó el título planetario.

“Esta semana ha sido súper difícil para mí. En los entrenamientos yo era el que había hecho mejor la vuelta lanzada, pero estaba reaccionando muy lento. Estaba con muchas presiones y al final en estos momentos uno empieza a mirar para atrás y pone en una balanza todo lo que has dejado de lado para algo que se resuelve en una carrera que dura 20 segundos, donde cualquier resbalón te puede dejar 5, 12 0 20″, remarcó Emmanuelle Silva a la hora de plantear la extensa reflexión que realizó en sus redes sociales luego de ganar en Italia.

“Fui muy duro conmigo mismo. Traté de dar el 100% y ya en el momento de competir me tranquilicé. Fue tan justa la llegada que yo no sabía que si había ganado y vi a mi hermano en la grada y él me dice que había quedado. Fue una sensación indescriptible“, recalcó el patinador nacional.

Emanuelle Silva y Santiago 2023

De cara a sus cuartos Juegos Panamericanos, el deportista de 30 años apuesta a una revancha luego de haber quedado fuera del podio en Lima 2019 y tras haber obtenido preseas tanto en Guadalajara 2011 como en Toronto 2015.

“En Perú tuve una muy mala racha, se puso a llover justo antes de que yo compitiera y los jueces me hicieron participar igual. Son cosas del deporte, por las que estuve muy frustrado y espero que no se vuelvan a repetir. Lo que me preocupa un poquito era perder la localidad porque yo compito en Chile y la pista todavía no está lista. Esperemos que se termine pronto para yo poder concentrarme en Chile y no tener que irme a Colombia a seguir con mi entrenamiento. Estoy dando 100% para llegar de la mejor forma a los Juegos Panamericanos”, remarcó, apuntando a las lecciones que ha sacado en estos últimos cuatro años con miras a pelear por el oro en Santiago 2023, donde competirá en 200 y 500 metros.

“Con el tema que me pasó en Lima ya estoy operado de los nervios. Fue un nivel de estrés y de mucha frustración. Los jueces me decían que iniciara porque no estaba lloviendo, pero la pista estaba al lado del mar y estaba húmeda. Yo en vez de salir al 100%, salí preocupado de no resbalarme y eso ya está mal, sobre todo en una carrera que la diferencia son 10 centésimas, cinco centésimas. Siento que mentalmente estoy mucho más maduro que antes. Lo sentí ahora en el Mundial. Había clasificado con el segundo mejor tiempo en la final y controlé bien los nervios. Siento que la diferencia va a estar ahí, en quién maneja de mejor forma la presión, porque con tanto Colombia como México andan a 10 centésimas mío“, concluyó Emanuelle Silva.