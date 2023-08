Gabriel Kehr afronta la final del lanzamiento del martillo en el Mundial de Atletismo: “Quiero quedar dentro de los ocho mejores”

El atleta Gabriel Kehr conversó con ADN Deportes en Budapest, donde logró clasificarse a la final del lanzamiento del martillo en el Mundial de Atletismo luego de ubicarse décimo en la fase previa.

“Feliz de haber pasado a la final. Mañana es un nuevo día, quiero hacer las cosas bien, descansar y prepararmee para para ser una mejor marca y quedar dentro de los ocho mejores”, remarcó el campeón panamericano vigente, quien reconoció problemas por la tormenta que postergó el desarrollo de la competencia.

Leer también El ejemplar gesto que marcó la victoria del Liverpool ante Bournemouth en la Premier League Manuel Pellegrini descarta a Claudio Bravo para recibir al Atlético de Madrid en la Liga Española

“Te saca un poquito de foco que se atrase la prueba, se atrasó una hora. Yo ya estaba calentando cuando no nos dijeron eso y también hubieron algunas complicaciones con el tema de la jaula, así que por ahí me estuve enfriando un poco, pero por lo menos ya estamos dentro de la final y mañana un nuevo día”, aseguró Gabriel Kehr, que lamentó que su compañero Humberto Mansilla no pudiera seguir en competencia.

“Venimos trabajando para poder entrar en los dos y quedar los dos dentro del ocho mejores, pero lo bonito del atletismo es que te da revancha y siempre hay un campeonato nuevo en el que que se pueden hacer las cosas de mejor manera y poder lanzar más lejos”, comentó el deportista nacional, ilusionado con la opción de superar los 75.10 metros que registró este sábado.

“Me siento bastante bien. Vamos a descansar ahora y ver qué es lo que pasa mañana”, concluyó Gabriel Kehr, ya enfocándose en la final del lanzamiento del martillo que se disputará este domingo.