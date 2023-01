Tchouameni prefirió ir a ver un partido de la NBA en vez del Real Madrid y tuvo que disculparse

Aurélien Tchouaméni viajó a Francia para presenciar el París Game NBA 2023 y no estuvo presente en el partido que el Real Madrid disputó en la misma jornada.

El futbolista galo se encuentra fuera de actividad debido a una lesión y aún no debuta en lo que va de este año. Pero el fútbol de España sigue su curso, con la escuadra ‘Merengue’ disputando codo a codo el primer lugar con el Barcelona.

Durante la recuperación de lesiones es común ver a los jugadores en las butacas de los estadios viendo a su equipo. Sin embargo, el joven mediocampista tomó una decisión diferente que no cayó bien entre los aficionados del Real.

El jueves recién pasado se vivió un enfrenamiento especial de la National Basketball Association, Chicago Bulls y Detroit Pistons llegaron hasta París bajo el marco de una gira internacional en la temporada regular 2022-23.

Como era de esperarse, el juego generó revuelo en ‘La Ciudad de la Luz’, despertando un gran interés. Incluso motivó el viaje de Aurélien, quien eligió presenciar este juego antes que acompañar a su club.

Mientras el jugador de 22 años estaba en el Accor Arena disfrutando del mejor básquetbol del mundo, el Madrid disputaba un duro partido contra el Villarreal por la Copa del Rey.

Los aficionados del Real Madrid y, probablemente, dentro del propio club, no reaccionaron de la mejor manera ante la decisión que tomó Tchouaméni para ir a ver la NBA.

Tras recibir varias críticas en redes sociales, el jugador utilizó su cuenta de Twitter para ofrecer disculpas a los fanáticos de ‘La Casa Blanca’ y a todos sus integrantes.

Si bien dijo que había estado “atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal”, reconoció: “No he hecho lo correcto. Lo siento mucho“.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍

— Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023