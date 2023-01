NBA: París albergará el partido de los Bulls contra los Pistons

La cartelera NBA de la temporada regular 2022-23 para este jueves 19 de enero nos ofrece un partido especial entre los Bulls y los Pistons que se disputará en París.

Después de dos años, tras dejar atrás los momentos más críticos de la pandemia por el Covid-19, la National Basketball Association volverá a Francia.

Para este enfrentamiento medirán fuerzas dos franquicias de renombre, los Bulls contra los Pistons, considerado un clásico. Si bien ninguno de los dos equipos atraviesa un buen momento, se ha despertado un gran interés en la capital francesa.

El juego se desarrollará en el Accor Arena de París y las 20.000 entradas disponibles se acabaron rápidamente, con aficionados pagando entre 80 y 1.875 euros.

Don't miss the @chicagobulls vs. @DetroitPistons live from Accor Arena in Paris today at 3pm/et on NBA TV! #NBAParishttps://t.co/gAgnftXtlc pic.twitter.com/XYauTYqTuX

— NBA (@NBA) January 19, 2023