“Me miraban en menos”: la historia de Javiera Gómez, la primera mujer en 40 años en clasificar a la Final Nacional de Ajedrez

El pasado 18 de enero, la ajedrecista valdiviana, Javiera Gómez, hizo historia, tras clasificar a la Final Nacional Absoluta de Ajedrez, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la instancia en 40 años.

“Estoy feliz de haberlo conseguido. Era una meta que tenía desde hace ya bastantes años, y en cierta forma no dimensiono aún la importancia que tiene el logro, pero la verdad estoy muy feliz con mi clasificación”, afirmó la joven de 20 años a ADN.

Desde los 6 años, Javiera se dedica al ajedrez, deporte que llegó a su vida de mera consciencia.

“Comencé a jugar por una casualidad, cuando estaba en el colegio, un día a mis papás se les olvidó ir a buscarme, y una compañera me dice que la acompañe al taller de ajedrez y ese fue mi primer acercamiento al juego”, relató la campeona nacional femenina de esta disciplina.

15 años de carrera

Pero estos 15 años de carrera no han sido fáciles, ya que Javiera comentó que durante este camino deportivo ha vivido episodios no muy gratos. “He sentido, sobre todo cuando era más pequeña, que me miraban en menos, me subestimaban bastante”, dijo.

“De hecho, la forma de poder ser más respetada en el mundo del ajedrez fue subir mi nivel de juego y hoy estoy en la Final Absoluta”, agregó.

“Ha sido algo de superación y en realidad de bastante estudio. Yo siempre pensaba que no tenía que haber sido así, no tenía por qué tener un nivel alto para que me respetaran”, indicó la joven ajedrecista nacional.

Si bien Javiera Gómez afirmó que a sus padres les costó asumir que se dedicaría de manera profesional al ajedrez, con el tiempo lo aceptaron y hoy la apoyan con todo.

“Estaban muy contentos, muy felices por mí, porque ellos saben que esto era una meta que me había propuesto desde hace ya tres años. Están muy orgullosos y me apoyan siempre”, manifestó la deportista.

“Una responsabilidad”

Consultada qué se siente ser una mujer en un deporte marcado por la presencia masculina, la clasificada a la Final Nacional de Ajedrez expuso: “Es una responsabilidad. Mi ejemplo puede motivar a otras chicas a que jueguen y eso lo tengo muy presente. Sigo aspirando a más y ser un ejemplo para nuevas generaciones”.

La Final Nacional de Ajedrez es un torneo cerrado donde participan 12 jugadores, de los cuales 10 clasificaron para semifinales por zona, el caso de Javiera. En tanto, los otros dos integrantes corresponden al ganador del año pasado y a un invitado de la Federación Nacional. Este evento deportivo se llevará a cabo en Santiago, desde el 10 al 19 de febrero.