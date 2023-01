Chile no aprovechó la ventaja ante Malasia y sufrió su segunda derrota en el Mundial de Hockey Césped 2023

Una amarga jornada tuvo Chile este lunes en el Mundial masculino de Hockey Césped 2023. Los Diablos cayeron 3-2 ante su similar de Malasia y sumaron la segunda derrota en el certamen planetario que disputan por primera vez en la historia.

Por momentos la selección chilena estuvo 2-1 arriba en el marcador tras las anotaciones de Juan Amoroso y Martín Rodríguez, pero en la última parte el conjunto asiático logró remontar para sellar la victoria.

De esta manera, el plantel nacional lamenta otra caída tras perder en el debut por 3-1 ante Nueva Zelanda, el pasado sábado.

Con este complejo escenario en el Mundial de Hockey Césped 2023, ahora Chile tendrá que jugarse la vida en el cierre de la fase de grupos contra Países Bajos, subcampeón del mundo, el jueves 19 de enero a las 6:30 de la mañana en nuestro país.

🏑🇨🇱🏆 Lo dejaron todo, pero no se pudo@ChileHockeyV batalló y dio la vida en su segundo duelo en la cita mundial, in embargo, no pudo superar al elenco asiático y deberá definir todo ante Países Bajos. ¡Estamos con ustedes! 🫂#LosDiablos #ChileHockey#HWC2023 #MásHockey pic.twitter.com/FiFMAt9WSM

— Federación Chilena de Hockey Césped (@chile_hockey) January 16, 2023