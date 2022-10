El Team Chile tuvo una histórica participación en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 y finalizó en la cuarta posición del medallero después de 20 años. La delegación nacional obtuvo 38 preseas doradas en tierras guaraníes y una de ellas fue ganada por Makarena Pinto.

La gimnasta se colgó el oro en el salto femenino y sumó su cuarta medalla en unos Juegos Odesur, los que disputó por primera vez en Brasil 2002 con 14 años. En Santiago 2014, Pinto se quedó subió al podio en tres oportunidades (1x plata, 2x bronce).

Con el salto del video, Makarena Pinto se quedó con el primer lugar (oro), mientras que Franchesca Santi se sube al podio con el tercer lugar (bronce) en este aparato.

Tras ser madre en 2021, la deportista de 34 años se preparó desde comienzos de 2022 con el evento en Paraguay como la gran meta de la temporada.

“Por maternidad y la pandemia estuve fuera casi tres años. Tuve que retomar mi nivel en nueve meses para competir a nivel nacional y poder clasificar a mis quintos Odesur. Tenía que estar muy enfocada para lograr la meta. Sabía que podía pelear una medalla y ese fue el objetivo“, manifestó Pinto en Mujeres al Deporte de ADN.

“Fue muy intenso y sacrificado, con dos bebés es más trabajo, pero sabía que podía lograrlo. Tenía la convicción y el talento está“, agregó.

En la conversación, Pinto se refirió a la realidad a la que se enfrentan muchos deportistas con la falta de apoyo económico para la práctica de sus disciplinas. “Hasta el día de hoy no tengo auspiciadores. Toda mi vida he tenido que trabajar para seguir en lo que me apasiona”, comentó.

Respecto a este tema, la gimnasta expuso una presión que pesa sobre múltiples deportistas chilenos: ganar para vivir. Esto a través de la Beca Proddar, que es un ingreso para los representantes del Team Chile, pero que debe ser revalidada con logros en esta clase de eventos.

“En estos Juegos tenía que revalidar mi medalla porque actualmente es mi único ingreso fijo. Fue un proceso difícil, iba con mucha presión, sí o sí me tenía que ir bien. Estaba súper nerviosa, pero lo di todo y lo logré”, expresó.

Por último, Makarena Pinto proyectó su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y entregó su expectativa para la cita en la capital chilena. “El foco está en el podio. Desde que volví esa era mi meta principal. Tenía que dar el primer paso en los Odesur y ya está hecho”, cerró.