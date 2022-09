María José Mailliard: “Quiero competir por mi país, pero uno tiene paciencia hasta cierto punto”

María José Mailliard es una de las deportistas chilenas con mejores resultados en lo que va de la temporada, con medallas en la Copa del Mundo y el Panamericano de canotaje disputado en Canadá. Sin embargo, una serie de problemas con la Federación Chilena de la especialidad la tienen entrenando en Colombia y en incertidumbre respecto a su futuro.

Todo porque, pese a encontrarse trabajando en España y el buen rendimiento exhibido, expresó días atrás el tener opciones para competir por otro país, abriendo la posibilidad de que el Team Chile pierda a una carta segura de medalla en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y una de las serias candidatas a luchar por un podio olímpico en París 2024.

En conversación con ADN TOP KIA, María José Mailliard aclaró sus dichos. “No es una posibilidad que se esté dando en este momento, ya la tuve hace un par de años en Nueva Zelanda y volví porque quise defender a mi país. Ahora tengo más países que me ofrecen competir por ellos por los resultados que tengo. A pesar de vivir mi mejor temporada deportiva, también estoy viviendo el peor momento de mi carrera al atravesar un juicio que me ha sacado mucho del foco”, apuntó, profundizando en su sensación de incomodidad.

“Quiero competir por mi país. No quiero irme, pero tampoco quiero estar todos los días con esta gente que me está sacando de concentración, que no me deja entrenar tranquila. No quiero seguir pasando este tipo de situaciones, lo normal sería que la Federación me apoyara. Lamentablemente, si se ven los resultados, yo estoy por fuera de su proceso, con otro entrenador y entrenando afuera. Ellos no tienen resultados, no tienen nada, no es para que estén desperdiciando a sus deportistas. Uno tiene paciencia hasta cierto punto. Quiero estar tranquila en España, sacando resultados para Chile. No quiero que me estén metiendo en problemas, quiero ser un ejemplo para las próximas generaciones. Hoy tengo la labor de llegar hasta el fondo de este problema, no quiero que le pase a los que vienen y se pierdan deportistas”, remarcó en torno a los líos que la mantienen en un litigio judicial con la Federación de Canotaje de Chile.

Las otras denuncias de María José Mailliard

En la charla con la canoísta nacional, refutó los planteamientos de Álvaro Torres, mandamás de la orgánica, respeto a las acusaciones sobre falta de apoyo, quien en Emol apuntó que “es una lástima porque se han aprobado prácticamente todos los recursos para su preparación y que eso también incluye su entrenamiento en España, que son recursos que se canalizan por medio de la Federación que son gestionados por el IND y también del Comité Olímpico de Chile”.

“Dice que la federación si ha hecho aportes. Yo presenté un proyecto para entrenar en el extranjero y al principio la federación se negó porque pensaban que los recursos iban a surgir de ellos. Del Plan Olímpico informaron que no salía ni un centavo de ellos, solo necesitaban el aval de la Federación. No hay dineros involucrados de ellos, son fondos del IND para deportistas destacados”, planteó, junto con cuestionar la falta de apoyo de la orgánica ante la denuncia que hizo sobre la agresión que sufrió de parte de su exentrenador.

“No quiero ni acordarme del entrenador anterior, me agredió, me pegó un portazo y la federación no hizo nada. Sería bueno que le preguntaran, llegar a los golpes es gravísimo, fuera de todas las agresiones psicológicas que tuve que aguantar durante el proceso y que tuve que aguantar porque me quedaba sin entrenador. Antes de Tokio no me quiso entrenar y estuve sola 38 días, no tenía nadie que me dirigiera las prácticas y me mandaba la planificación alterada. He aguantado demasiado, lo único que quiero es entrenar tranquila, nunca en la vida me había sentido tan a gusto. Me siento privilegiada, es fundamental para tener resultados”, señaló.

Todo junto con plantear nuevas cortapisas para su desempeño deportivo, pensando en su siguiente desafío: los Juegos Sudamericanos. “Ahora se me pide un control para conformar el bote doble de los Odesur pero mediante el bote individual, que no tiene pies ni cabeza. No se entiende y tampoco por qué los hombres hacen el control en bote doble, que es lo lógico. No quiero pensar que es discriminación contra la mujer, pero no tengo otra explicación. Si buscan lo mismo, ¿por qué hacerlo diferente? Estaré acá en Colombia hasta que se sepa quien competirá en el bote doble de los Odesur, dependerá de la decisión que tomen ellos. No voy a entrar a pelear con ellos, no me voy a someter a un control 15 días antes porque tengo planificadas otras cosas. Tengo toda la disposición para pelear el bote doble de los Odesur”, cerró.