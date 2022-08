Alexandra Benado defiende el trabajo de Santiago 2023 ante Panam Sports: “Estamos muy al límite, pero tranquilos”

Este miércoles se inauguró la XL Asamblea General de Panam Sports, entidad que aglutina a los 41 comités olímpicos de los países de toda América y que preside el chileno Neven Ilic, la cual organiza los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Representantes de todas esas naciones marcan presencia hoy y mañana en el Hotel Sheraton de nuestra capital, donde conocieron los avances del último año de gestión, además de los estados financieros del organismo y por cierto, las proyecciones para que nuestro país cobije por primera vez en su historia unos Juegos Panamericanos.

Durante la ceremonia oficial, la Ministra del Deporte, Alexandra Benado, dijo primero en la ceremonia oficial una frase que llamó la atención: “Estamos muy al límite, pero tranquilos”. Luego, en el punto de prensa, moderó el concepto, fue más prudente y esto dijo sobre el avance de las obras, en los recintos deportivos que cobijarán las distintas disciplinas de Santiago 2023.

“Hay que estar más tranquila. Cuando asumimos la cartera de Deportes, estábamos en una situación bastante preocupante. Teníamos atrasos de categoría estructural y ahora no, sorteando dificultades administrativas, diseños y permisos de edificación que no existían. Estamos con 14 mesas de trabajo en distintos ministerios. Estamos bien, llegaremos bien. Vamos a poder testear algunos recintos, no sé si todos considerando los retrasos con los que nos hemos encontrado. Estamos trabajando para hacer test event en otros lugares y tener la ventaja de la localía”, remarcó la máxima responsable a nivel gubernamental de los Juegos Panamericanos.

Así lo ejemplificó con el Centro Acuático del Estadio Nacional, del cual se había indicado que los retrasos eran alarmantes. Sin embargo, aparentemente todo mejoró. “No es la obra con mayores retrasos, logramos subir la licitación, con cierre de oferta para el 24 de septiembre. Este proyecto no tenía diseño en un inicio, tuvimos que generarlo nosotros y tenía una ejecución de 541 días, o sea, tras los Juegos Panamericanos. Redujimos considerablemente esa cantidad de días y vamos a llegar muy bien”, explicó Alexandra Benado.

La advertencia de Neven Ilic

En torno a los avances de infraestructura y organización, el presidente de Panam Sports reconoció no estar tan confiado como un par de meses atrás y aunque cree que se llegará muy justo, se podrá cumplir con los plazos para Santiago 2023.

“Como siempre, estamos un poco contra el tiempo. Por el lado del Comité Organizador, las cosas funcionan bastante bien. Hoy todo lo que tiene que ver en la parte operativa está avanzando en tiempo y forma. Con la infraestructura se ha hecho un tremendo esfuerzo, pero hay mucha burocracia en los procesos. El 100% de las construcciones ya pasaron por esa etapa y esperamos lo antes posible que ya se inicien”, apuntó en diálogo con ADN TOP KIA, junto con recalcar las prioridades a avanzar.

“Lo más relevante es la piscina del Estadio Nacional, el Mario Recordón, la zona del proyecto de raquetas, algunos polideportivos. Los procedimientos para aprobar este tipo de proyectos no son fáciles en zonas públicas, pero en construcción uno puede apurar. Estoy seguro de que vamos a llegar”, cerró Neven Ilic.