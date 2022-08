Claudia Chandía, la primera chilena que subirá una montaña en Tanzania en silla de ruedas: “Es un reto tremendo”

En un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte de ADN, la conductora Macarena Miranda conversó con Claudia Chandía, integrante del grupo Mujeres a la Cumbre y quién se transformará en la primera mujer chilena en subir en silla de ruedas la montaña El Kilimanjaro, ubicada en el noreste de Tanzania con una altura que bordea los 5.900 metros.

“Es una cumbre bastante amigable, hay niños de 8 años que la suben. Solo hay que aclimatarse con la presión atmosférica, porque a medida que hay más altura, la presión es mas alta”, indicó Chandía, quien el próximo 19 de septiembre partirá su viaje en tierras africanas.

La deportista de 33 años explicó que “acepté esta invitación porque para mí ha sido un reto tremendo, me he preparado tanto física como mentalmente, y cuando me dí cuenta que dije que sí me empezó a dar nervios, pero estoy con harta fe”.

Además, la entrevistada detalló cómo es la silla de ruedas especial que usará para subir la montaña El Kilimanjaro. “Es una silla amigable e ideal para subir cumbres, tiene una rueda, por delante y por detrás me irán tirando. La probamos y está todo en orden”, agregó.

Por último, Claudio Chandía mencionó que “estoy entrando para poder subir los últimos 10 metros caminando, con un burrito o algo. Me están ayudando a activar más músculos. Queremos documentar todo el proceso”.