La NBA está de luto: a los 25 años muere Caleb Swanigan

Este martes 20 de abril se notificó la muerte de de Caleb Swanigan, exjugador de la NBA que tuvo un breve paso por la liga entre 2017 y 2019.

Luego de mucho esfuerzo y una historia de superación, el estadounidense fue seleccionado en el Draft por los Trail Blazers y finalmente llegó a la liga profesional.

Hoy, a cinco años de cumplir uno de sus mayores objetivos, se confirmó su fallecimiento. En los últimos tres años dejó el deporte y subió considerablemente de peso (65 kilos).

Según explican los doctores, la mala alimentación y la falta de ejercicio se suman a problemas genéticos que le costaron la vida. El lunes 20 de junio cumplió sus 25 años y hoy partió por causa naturales.

Oriundo de Indianapolis, Swanigan tuvo éxito en el equipo universitario de Purdue. Jugando dos temporadas, fue elegido All-American y Mejor Jugador de la Conferencia Big Ten en 2016-17.

Cuando creyó que el momento había llegado, se presentó en el Draft de la NBA 2016, sin embargo fue rechazo porque le dijeron que debía bajar de peso y trabajar más en sus tiros de campo.

Trabajó duro durante un año y volvió en el 2017 siendo aceptado para el proceso. Allí fue seleccionado en el pick 26° de la primera ronda por los Trail Blzers.

Caleb jugó dos temporadas en Protland y después fue cambiado a los Sacramento Kings en 2019. Luego volvió a sus últimos partidos con los Blazers antes del retiro y caer en tres años del anticipado retiro.

En cuatro años como profesional cerró con promedios de 2,4 puntos, 2,9 rebotes y 0,7 asistencias en 75 partidos jugados, de los cuales 4 inició como titular.

A pesar de su fugaz paso como profesional en la liga, hoy la NBA lamenta la muerte de Caleb Swanigan, un jugador muy carismático que también destacaba por su personalidad fuera de la cancha.

The NBA family is profoundly saddened by the passing of Caleb Swanigan, who played three seasons in the NBA after a decorated career at Purdue. We send our heartfelt condolences to Caleb’s family, friends, and former teammates. pic.twitter.com/8DGrg3ePW7

