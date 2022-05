Leslie Barrenal, destacada corredora de trail: “Uno tiene una mala concepción del deporte. Es vida y cambia la vida”

En un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Leslie Barrenal, deportista chilena que se destaca como guía y corredora de trail.

Leslie comentó las dificultades que tuvo antes de consolidarse en los senderos de montañas. “Por una cuestión física, nunca logré entrenar mucho la velocidad. Yo tengo varios problemas a raíz de que nací con una malformación congénita. Cada vez que intenté entrenar la velocidad me lesionaba”, señaló.

“Pero descubrí amigos que realizaban distancias largas, superiores a la maratón, donde lo mas importante es la resistencia. Ahí dije que esto es lo mío”, indicó sobre su acercamiento al mundo del trail.

Más allá de correr en rutas montañosas y subir cerros, Barrenal destacó la importancia de realizar deporte para cambiar el estilo de vida de una persona.

“Uno tiene una mala concepción de que el deporte es solo para mantenerte con una condición física y una figura estética. Pero el deportes es vida y cambia la vida, forma el carácter, trae cosas positivas. Me demoré en descubrirlo y eso trajo varios cambios en mí”, reconoció.

Entre sus anécdotas subiendo montañas, la deportista recordó que “en mi primera salida, me puse unas zapatillas marca Converse, un buzo de algodón pesado y un chaleco para el frío, cosas que no son apropiadas para hacer deporte. Luego aprendí”.

Leslie encabeza el grupo llamado “Mujeres Al Cerro”, iniciativa que busca motivar y enseñar a mujeres a realizar trekking, con el fin de incorporar el deporte a sus vidas. “Tenemos distintas carteleras todos los fines de semana, y dependiendo de la intensidad de las salidas es que las muchachas se inscriben. Tenemos salidas principiantes y más avanzadas”, complementó.

“El deporte lo único que me trajo han sido posibilidades, de crecer, de hacer algo nuevo, y siempre he dicho que sí. Esto es lo que yo quiero para mí. Me encanta guiar, motivar y comunicar. Espero que las personas se atrevan y no tengan miedo a intentarlo”, concluyó Leslie Barrenal.