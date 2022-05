Liga Nacional de Básquetbol: Deportes Castro eliminó a Puerto Varas y espera rival en semifinales

Deportes Castro logró la victoria por 75-60 sobre Atlético Puerto Varas en el cuarto juego de la llave de playoffs de la Liga CDO + by Cecinas Llanquihue, eliminando de la competencia al bicampeón de Copa Chile.

El equipo chilote mostró desde el salto inicial una cara renovada. Aunque Puerto Varas (3° en la fase regular) repitió la defensa zonal que en el tercer partido de la llave le permitió “secar” ofensivamente a los castreños, los ajustes preparados por el DT Damián Gamarra y sus dirigidos les permitió ser muy efectivos en el cesto rival. A ello sumaron una agresiva defensa, especialmente en la zona, que puso congestión, y evitó la vía al gol de los dirigidos por Leonardo Monsalve, que estaban obligados a repetir su victoria del domingo para forzar definir la serie en un quinto duelo.

El 20-0 de Castro en los primeros 6 minutos de partido, terminó marcando el desarrollo del juego. Puerto Varas cambió a defensa individual, y en los match ups, Castro sacó lustre a su plantel más extenso, consagrando a sus extranjeros De Marco Owens (22 puntos y 23 rebotes) y Romeau Ferguson (21 puntos) como figuras de la cancha.

Para colmo, no fue la noche de los tiradores de Puerto Varas, que se enredaron en la defensa chilota, intensa en toda la cancha. “Me he sentido bien esta noche. Hemos hecho nuestro plan de juego casi a la perfección. Somos un equipo muy unido y eso se siente en la cancha. Además, la gente nos apoya y eso nos permite salir adelante cuando las cosas no andan bien”, declaró un orgulloso De Marco Owens, tras el partido, a Radio Chiloé.

“Hoy fuimos unos perros de caza, y desde el salto inicial salimos en busca del partido. Puerto Varas es un equipo fuerte que se armó para salir campeón, pero hoy les hemos eliminado con mucho respeto por la calidad de sus jugadores, y con mucho trabajo de todo el equipo”, sostuvo Luis “Lobo” Mérida.

Lo que sigue en la Liga Nacional de Básquetbol

Ahora, Deportes Castro (6°) será rival de Universidad de Concepción (1° en la fase regular) en la fase de semifinales, etapa del campeonato en la que también se instaló Colegio Los Leones de Quilpué, que como visitante superó a Las Ánimas de Valdivia (8°) por 68-74, ganando su llave 3-1. Justin Satchell, con 26 puntos y 16 rebotes, fue el mejor jugador del lance.

El rival de Leones será el ganador del cruce entre el Club Deportivo Valdivia (4°) y Municipal Puente Alto (5°), que se definirá este martes a las 20.00 horas, en el quinto partido de la serie programado en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros, de la capital de la Región de Los Ríos.