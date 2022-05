Los playoffs de la NBA siguen en desarrollo con un alto nivel de básquetbol y para este viernes hay nuevos duelos duelos en una atractiva cartelera. Tras la jornada de jueves, se registraron interesantes resultados y la primera definición de una llave.

En el primero de los partidos, los 76ers recibieron a los Heat en el sexto juego de una de las semifinales de la Conferencia. Los de Filadelfia tenían la obligación de ganar pero no lo lograron ni siquiera jugando en casa y quedaron eliminados con un 2 – 4 en la serie.

Jimmy Butler destacó con 32 puntos y le dio la victoria a los miamenses que hoy los tiene como el primer equipo en avanzar de ronda, siendo uno de los finalistas del Este.

Más tarde, los Mavericks se enfrentaron a los Suns bajo el mismo escenario previo. Los de Dallas si pudieron cumplir con la misión y empataron el global 3 – 3 jugando en casa.

Luka Doncic fue el máximo anotador de la noche con 33 puntos y fue pieza clave para alargar la serie y que los ‘Mavs’ sigan con vida hasta el séptimo y último juego.

Resultados:

Luka led the @dallasmavs with 33 points in a WIN OR GO HOME Game 6 to force GAME 7 on Sunday! #MFFL @luka7doncic : 33 PTS, 11 REB, 8 AST, 4 STL pic.twitter.com/ajG3ZCjoFL

Para la jornada de este viernes 13 de mayo la NBA continúa con la acción de sus apasionantes playoffs y nos ofrece una cartelera con dos atractivos duelos.

Los primeros en saltar a la cancha serán los Bucks y los Celtics. Se trata de uno de los partidos más emocionantes de esta ronda y hoy podríamos conocer al rival de los Heat en la final del Este.

Se trata del sexto juego de la serie que lideran los de Milwaukee por 3 – 2 y esta tarde serán locales. Bajo este punto, los defensores del título tienen la primera opción para ser el otro finalista de la Conferencia.

En San Francisco se disputará otro de los emparejamientos que ha dado de qué hablar. Los Warriors recibirán a los Grizzlies en el sexto juego de la llave.

De momento, Golden State tiene la ventaja en el global por 3 – 2 y, en caso de ganar, serían los primeros clasificados a las finales de la Conferencia Oeste. Pero si Memphis triunfa hoy, obligaría al séptimo partido, el definitivo.

Horarios:

The @Bucks and @warriors look to close out at home.

The @celtics and @memgrizz look to force Game 7s back in their buildings.

Who ya got tonight on ESPN? pic.twitter.com/mF3fCMGJDY

— NBA (@NBA) May 13, 2022