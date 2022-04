La primera ronda de playoffs de la NBA no se detiene y para este sábado se disputarán nuevos partidos que resultan ser claves. Tras la jornada de viernes, se dieron algunos resultados a tener en consideración.

El primer juego de la fecha terminó con una agónica victoria de los Hawks sobre los Heat. La franquicia de Atlanta se hizo fuerte en casa puso la serie 1 – 2, aún por debajo. Trae Young lideró a su equipo con 24 puntos.

Illinois fue el escenario para una nueva victoria de los Bucks ante los Bulls. Los defensores del título ganaron fuera de casa y se pusieron 2 – 1 arriba. Grayson Allen fue el máximo anotador de la noche con 22 puntos, encabezando un gran juego colectivo de Milwaukee.

En el último de los duelos los Pelicans cayeron ante la visita de los Suns. El combinado de Phoenix se quedó con la victoria aunque no tan fácil como se creía en la previa y se pusieron 1 – 2 por delante. Brandon Ingram destacó con 34 puntos, aunque no fue suficiente para volcar el marcador a su favor.

Resultados:

