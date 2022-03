Con varias sorpresas: la Conferencia Este de la NBA está al rojo vivo en la recta final de la temporada regular

La NBA se encuentra en la recta final de su temporada regular 2021-22 y los equipos en la Conferencia Este mantienen gran competitividad y están muy igualados.

Con pasar de las semanas la liga ha destacado con varias sorpresas, tanto negativas como positivas. Algunas franquicias lograron ser una revelación, mientras que otras decepcionaron con su rendimiento.

Para muchos fanáticos e incluso especialistas, existe una clara diferencia entre ambas clasificaciones (Este y Oeste) que responde al poderío de los equipos.

Bajo este punto, se considera que la Conferencia Oeste mantiene un nivel de juego superior. Sin embargo, durante las últimas fechas las cosas se han mostrado igualadas.

La tabla este está cada vez más emocionante, con las franquicias disputando codo a codo cada posición. Recientemente, los Celtics se alzaron como nuevos líderes, aunque mantiene igualdad con su perseguidor.

En este momento, los de Boston ocupan la primera posición con un registro de 47-28, lugar que alcanzó luego de vencer a los Timberwolves. Pero en el segundo puesto, aparecen los Heat con la misma marca de 47-28.

Ambos equipos juegan este lunes, los de Miami frente a los Kings como locales, mientras que los Celtics tendrán un desafío mayor al viajar a Canadá para enfrentar a los Raptors.

A raíz de esos resultados es probable que veamos algunos cambios. Aunque, si ambos ganan, el registro aumentaría para ambos por igual, lo mismo si los dos pierden, lo que los apretaría en relación al tercer y cuarto lugar.

34 for Jayson.

31 for Jaylen.

The @celtics move up to #1 in the East! pic.twitter.com/Cy51PNzuOU

— NBA (@NBA) March 28, 2022