En la jornada de lunes en la NBA, Karl-Anthony Towns tuvo una noche espectacular, anotando 60 puntos en triunfo de los Timberwolves ante los Spurs.

La temporada regular 2021-22 ha tenido un poco de todo y si bien estamos acostumbrado a que los grandes jugadores tengan altos registros anotadores, anoche se dio una grata sorpresa.

Con la número 32 en la camiseta, el pívot de Minnesota saltó inspirado al AT&T Center para protagonizar un show personal. Gracias a su capacidad anotadora, fue clave para la victoria por 139 – 149 ante los de San Antonio.

A sus 23 años de edad, Towns se suma a los grandes episodios que nos han regalado los jóvenes talentos de la NBA durante esta temporada. Ja Morant (22) y Trae Young (23) son ejemplo de los talentosos veinteañeros, pero lo del oriundo Nueva Jersey fue especial.

Durante este año de juego vimos marcas de 50 puntos que llegaban de la mano de los mejores y algunos que han tenido un renacer en su carrera. Sin embargo ‘Kat’ superó esa cifra con creces demostrando que puede estar para grandes cosas.

🐺 @KarlTowns set a new career-high, @Timberwolves

franchise record, and a new NBA season-high with 60 points! #RaisedByWolves

🔥 60 POINTS

🔥 19/31 FGM

🔥 17 REB

🔥 7 3PM

🔥 T-Wolves win! pic.twitter.com/q1F5WTzL4I

— NBA (@NBA) March 15, 2022