La NBA no se detiene, cada día existe más intensidad y para esta noche de martes nos ofrece una nueva cartelera de duelos. Tras el comienzo de la semana 22, hay algunos resultados interesantes que revisar.

En uno de los primeros juegos los 76ers cayeron ante los Nuggets. Los de Filadelfia no pudieron asegurar la victoria en casa y cayeron al tercer puesto de la Conferencia Este con un global de 41-26. Por su parte, los de Denver alcanzaron un 41-28 y siguen sextos en el oeste.

Más tarde en California, los Kings aprovecharon la localía y dieron la sorpresa superando a los Bulls. El combinado de Sacramento tuvo un triunfo importante, aunque solo para lo anímico, ya que siguen complicados en el puesto 13 de la Conferencia Oeste con un 24-45. Los Toros tropezaron en un momento clave y perdieron la posibilidad de subir de la cuarte posición, donde se mantienen con un 41-27.

Los Jazz sucumbieron ante la visita de unos poderosos Bucks. El equipo de Salt Lake City cayó y aparecen en la cuarta posición del oeste con un registro de 42-26, el mismo que tienen sus perseguidores. En tanto, los de Milwaukee están decididos a recortar distancia con el líder del este y sumar a su 43-26 que los ubica segundos.

San Francisco fue el escenario para el cruce de los Warriors y los Wizards. La escuadra local se impuso en el marcador sin mayores complicaciones y continúan terceros en la tabla oeste, aunque con un 47-22, mismo récord de los segundos. Por su parte, los capitalinos se complican con la derrota y se alejan de la clasificación a los play-in.

El último de los partidos terminó con una nueva derrota de los Lakers, esta vez frente a los Raptors. Los angelinos sufrieron como locales y llegan a un 29-39 en la novena posición del oeste y cada vez más cerca de bajar a la décima. La franquicia de Canadá sumó un 38-30 y buscan llegada directa a playoffs.

🧊 46 PTS | 6 REB | 12 AST | 5 3PM@TheTraeYoung followed up a 47 point performance on Sunday with a 46 point performance on Monday!

He's scored 93 points in the last 2 days #TrueToAtlanta pic.twitter.com/NWTUSlc7MB

— NBA (@NBA) March 15, 2022