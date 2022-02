NBA All-Star 2022: Revisa la programación para el evento de las estrellas

NBA Este fin de semana se desarrollará una nueva edición del NBA All-Star, uno de los eventos más destacados de la temporada y que cuenta con una atractiva programación. Conoce las competencias, los horarios y dónde ver cada una de las actividades.

Desde este viernes 18, hasta el domingo 20 de febrero, tendrá lugar el fin de semana del juego de las estrellas. Los diferentes concursos son la mejor exhibición de talento por parte de los jugadores seleccionados.

El Rocket Mortgage FieldHousede de Cleveland será el escenario para este show por tercera vez consecutiva. El pabellón recibirá a los mejores exponentes de cada conferencia NBA.

El primer día del evento tendrá el icónico partido de los famosos. Se enfrentarán el Team Bill Walton y el Team Dominique Wilkins, Entre las celebridades participarán cantantes, humoristas, exjugadores, deportistas de otras disciplinas, entre otros.

El enfrentamiento de las celebridades será a las 21:00 horas de Chile.

Para la misma jornada se desarrollará a cabo el Rising Star, el partido que tuvo varias modificaciones en su formato. Ahora será entre los rookies y sophomores. También se sumarán representantes de la G-League.

El juego será a las 23:00 horas.

La jornada sabatina partirá con el concurso de habilidad. Este espacio también tuvo cambios en su formato y pasará de ser una presentación individual a una competencia por equipos.

Alex, Thanasis y Giannis Antetokounmpo estarán juntos en un equipo y se medirán ante dos tríos más: Jarrett Allen, Darius Garland y Evan Mobley, representando a los Cavaliers y también estarán los novatos Scottie Barnes (Raptors), Cade Cunningham (Pistons) y Josh Giddey (Thunder).

El segundo concurso será la competencia de triples, que contará con la participación de Karl-Anthony Towns (Timberwolves), Zach LaVine (Bulls) Fred VanVleet (Raptors), Trae Young (Hawks), Desmond Bane (Grizzlies), Luke Kennard (Clippers), C.J. McCollum (Pelicans) y Patty Mills (Nets).

El tercer y último evento de la noche será la prueba de mates. Se enfrentarán cuatro competidores: Juan Toscano-Anderson (Warriors), Jalen Green (Rockets), Cole Anthony (Magic) y Obi Toppin (Knicks).

La programación comenzará a partir de las 22:00 horas.

El NBA All-Star Weekend terminará la jornada de domingo con el mayor atractivo, el All-Star Game 2022 para coronar la programación. El juego de las estrellas pondrá frente a frente al Team LeBron y el Team Durant.

Al igual que en las jornadas de viernes y sábado, este evento principal llega con cambios en su formato. El partido no durará 48 minutos como es de costumbre. Los tres primeros cuartos se empiezan 0-0 y el ganador de cada uno se lleva un premio económico para una ONG local.

Kevin Durant y su equipo jugarán en representación de Kent State. Por su parte, LeBron James y compañía buscarán las recompensas para I Promise Scholars Program.

Antes de empezar el último cuarto, al equipo que vaya por delante se le sumarán 24 puntos (en homenaje a Kobe Bryant). La última fracción no tendrá límite de tiempo y se alargará hasta que se alcance el marcador indicado.

El juego principal está programado para las 22:00 horas (Chile) del domingo.

Today's #NBAAllStar action in Cleveland!

10:30am/et: #CloroxRisingStars Practice on NBA TV

12:00pm/et: #NBACrossover – https://t.co/Q2xeNxg8JZ

5:30pm/et: 2022 @Hoophall Press Conference on NBA TV

7:00pm/et: #RufflesCelebGame on ESPN

9:00pm/et: #CloroxRisingStars on TNT pic.twitter.com/adTHlLkvgM

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 18, 2022