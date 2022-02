Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este lunes 7 de febrero

Continúa el desarrollo de la temporada regular en la NBA y este lunes comienza la semana 16 de competencia, que llega con una atractiva cartelera de intensos juegos. Tras la jornada dominical se intensificó la lucha liga con nuevos resultados.

En Chicago los Bulls cayeron ante la ingrata visita de los 76ers. Con esta derrota los Toros quedaron como segundos en la Conferencia Este, registrando un global de 33-20. Por su parte, los de Filadelfia ocupan el quinto puesto de la misma tabla con un 32-31. DeMar DeRozan aportó con 45 puntos para los locales pero no fue necesario para inclinar el marcador.

Los Cavaliers jugaron de local ante los Pacers y se quedaron una importante victoria. La franquicia de Cleveland ocupa el cuarto lugar del este con un 33-21. Para el equipo de Indiana las cosas son a la inversa y siguen hundiéndose, ahora con un récord de 19-36 en el puesto 13.

Otro de los juegos que tuvieron incidencia en la parte alta de la Conferencia Este fue el triunfo de los Bucks ante los Clippers. Los defensores del título llegaron hasta Los Ángeles y con buen nivel alcanzaron un 34-21 que los mantiene terceros del este. En tanto, los angelinos sumaron una derrota que los mantiene octavos en el oeste con un global de 27-28.

En Dallas los Mavericks superaron a los Hawks y siguen firmes en los puestos de avanzada en la Conferencia Oeste. Los ‘Mavs’ registran un 31-23 en el quinto puesto. Para los de Atlanta las cosas se complican y hoy aparecen décimos del este con un 25-28.

Joel Embiid & DeMar DeRozan battled for all 4 quarters as they both dropped 40+ points!@DeMar_DeRozan: 45 PTS, 9 REB, 7 AST@JoelEmbiid: 40 PTS, 10 REB, 2 BLK, W pic.twitter.com/tUf1g0s6JD

— NBA (@NBA) February 7, 2022