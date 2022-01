Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este lunes 24 de enero

Llega un nuevo lunes y comienza la semana 14 de la NBA, con una cartelera que nos ofrece más partidos para seguir disfrutando de la temporada regular. La jornada dominical tuvo atractivos duelos que dejaron resultados interesantes.

El primer juego de la fecha anterior resultó con un triunfo de los Knicks sobre los Clippers. Los neoyorquinos se hicieron fuertes en casa y alcanzaron un global de 23-24 que los mantiene onceavos en la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos se mantienen novenos en el oeste con un 23-25.

Más tarde se dio una de las sorpresas de la noche, con los Magic venciendo a los Bulls. El equipo de Orlando se impuso por 19 puntos y maquilló un global de 9-39 con el que siguen últimos del este. La franquicia de Chicago dejó escapar una oportunidad y cayó al tercer puesto de la tabla con un 28-17.

En Miami los locales se quedaron con el triunfo ante un irregular equipo de los Lakers. Los Heat sumaron una victoria y alcanzaron un global de 30-17 que los posiciona como líderes del este. Por su parte, los oro y púrpura se complican nuevamente tras caer al octavo puesto del oeste con un 23-24.

Otro de los duelos claves para la Conferencia Este fue el de los Timberwolves contra los Nets. El combinado de Brooklyn no consiguió ganar en su visita a Minnesota y bajaron al segundo lugar de la tabla con un registro de 29-17. Para los ‘Lobos’ resultó ser una buena noche, metiéndose en el séptimo puesto del oeste con un 23-23.

Cerrando la jornada, los Warriors vencieron en casa a los Jazz. Los del Estado de Oro quieren retomar su ritmo y con esta segunda victoria consecutiva llegaron a un registro de 34-13 que los ubica como segundos en el oeste. A pesar de la derrota, los de Utah siguen cuartos en la tabla con un 30-17.

🏀 20 PTS | 10 REB | 12 AST | 2 STL @JimmyButler notched a triple double in the @MiamiHEAT win, making him the franchise leader in triple-doubles! #HEATCulture pic.twitter.com/pg92nyVbK3

— NBA (@NBA) January 24, 2022