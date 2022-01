Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este domingo 23 de enero

Una nueva semana en la temporada regular de la NBA llega a su fin y este domingo nos ofrece más partidos en una atractiva programación. Los duelos de la jornada sabatina dejaron interesantes resultados que mantienen la emoción de la competencia.

Los encargados de abrir la noche fueron los Bucks, quienes se impusieron como locales y derrotaron a los Kings. Con este resultado los de Milwaukee alcanzaron un registro de 30-19 y se mantienen cuartos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Sacramento cayeron un puesto y son doceavos en el oeste con un 18-30.

En Cleveland los locales lograron quedarse con la victoria ante los Thunder. Con esta victoria los Cavaliers alcanzaron un global de 29-19 y son quintos en el este. En tanto, los de Oklahoma siguen penúltimos del oeste con un 14-32.

El último juego de la jornada fue entre los Suns contra los Pacers. Los Soles dieron otro paso y siguen firmes como líderes de la Conferencia Oeste con un buen de registro de 36-9.En tanto, el combinado de Indiana se mantuvo en el puesto 13 del este con un 17-30.

34 PTS from @Khris22m

26 PTS from @Jrue_Holiday11

The @Bucks make it three-straight wins as Khris & Jrue combine for 60 🔥 pic.twitter.com/CL6OhZH6ZM

— NBA (@NBA) January 23, 2022