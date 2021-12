NBA: Revisa la programación de los partidos para este jueves 2 de diciembre

Diciembre comenzó de la mejor manera, con partidos de la NBA, y la acción continúa para este día jueves, con una nueva programación que cuenta con atractivos cruces.

La jornada de miércoles se mantuvo activa con nueve juegos que dejaron algunos resultados interesantes. Los Celtics se quedaron con el triunfo ante los 76ers en uno de los platos fuertes de la noche.

En un ajustado duelo, donde en ningún cuarto se sacaron más de tres puntos de diferencia, los de Boston fueron capaces de imponerse en casa. Jayson Tatum aportó con 26 tantos en un marcador final que no tuvo muchos puntos y la diferencia fue mínima.

Con esto, los celtas subieron hasta el octavo lugar de la Conferencia Este con un récord de 12-10. En tanto los de Filadelfia cayeron al puesto 11, reflejando un juego plano que los tiene con un 11-11 en el global.

En Miami, los Cavaliers derrotaron en calidad de visitante a los Heat. Los de Cleveland se mostraron sólidos, con un interesante juego colectivo que les permitió lograr su tercera victoria consecutiva.

Cabe mencionar que los miamenses no contaron con sus dos principales figuras, Bam Adebayo y Jimmy Butler, ambos por lesión. El primero presenta una complicación en su dedo pulgar, mientras que el segundo sufrió una lesión en el coxis que también lo dejó fuera del partido ante los Nuggets el pasado lunes.

Una franquicia que está en racha y tuvo otro buen resultado, es la de los Bucks. Los actuales campeones parecen retomar el ritmo y tras vencer a los Horntes alcanzaron su octava victoria consecutiva. El griego Giannis Antetokounmpo volvió a aparecer y convirtió 40 puntos para ayudar al equipo.

Giannis: 40 PTS, 12 REB, 9 AST

LaMelo: 36 PTS, 9 AST, 8 3PM@Giannis_An34 & @MELOD1P had an epic showdown in Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/kQxYp7M8qn

— NBA (@NBA) December 2, 2021