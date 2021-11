Revisa los resultados de la NBA en la pasada noche de miércoles

Tras una jornada de miércoles con una nutrida programación, la NBA registró nuevos resultados que modificaron algunos puestos en las tablas. Cabe recordar que para este jueves 25 de noviembre no se disputará ningún partido.

Fueron 13 los enfrentamientos que encendieron la noche anterior, una fecha previa a la celebración del Día de Acción de Gracias, lo que justifica la ausencia de nuevos juegos para hoy.

Uno de los primeros equipos en saltar a la cancha fueron Los Lakers contra los Pacers. Los oro y púrpura tenían una buena oportunidad de levantarse tras su última caída y supieron aprovecharla en calidad de visita.

Los angelinos tuvieron de vuelta en cancha a LeBron James, quien no estuvo en el partido contra los Knicks por expulsión. ‘LBJ’ hizo notar su presencia y se registró con 39 puntos para ayudar en la victoria en Indiana.

Otro duelo interesante fue el de los Celtics contra los Nets. Los de Brooklyn también lograron una visita fuera de casa y aseguraron su cuarto triunfo consecutivo. Con este resultado los neoyorquinos se posicionan en el primer puesto de la Conferencia Este con un global 14-5.

En tanto, los de Boston volvieron a caer luego de tres victorias consecutivas y se posicionan en el décimo lugar de la tabla con un ajustado récord de 10-9.

Los dos peores equipos de la Conferencia Oeste tuvieron sus respectivos duelos en contra de dos escuadras dentro de los mejores cinco en el Este. La previa hacía prever un triunfo seguro para los mejores evaluados, con la posibilidad de ampliar su racha y afirmarse arriba.

Uno de los partidos que resultó con un marcador sorpresivo fue el cruce entre los Pelicans contra los Wizards. La franquicia de Nueva Orleans se impuso por 25 puntos ante una de las escuadras dentro de los primeros lugares.

De esta manera, los de Washington se anotaron con su segunda derrota consecutiva. En las últimas fechas han tropezado y se mantienen con marcadores irregulares.

Cabe mencionar que los pelícanos solamente habían ganado en tres ocasiones y con este resultado consiguieron su cuarta victoria, mientras que acumulan 16 derrotas, con lo que se mantienen penúltimos en la Conferencia Oeste.

Los Rockets hicieron lo propio con los Bulls, en un partido que no significaba mayor desafío para los toros. Los de Houston se impusieron en calidad de local y consiguieron su segunda victoria de la temporada, contrastado con los 16 juegos perdidos.

Con este resultado, los de Chicago cayeron por segunda vez consecutiva en una serie de partidos donde se complicaron más de lo esperado. De momento se ubican terceros en la Conferencia del Este con un 12-7.

