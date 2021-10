Marcela Barrientos y Bárbara Lewin tras el primer torneo de Atletismo Master post pandemia: “Nos sentimos de vuelta a la normalidad”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Marcela Barrientos y Bárbara Lewin, destacadas lanzadoras chilenas de Atletismo Master.

Lewin, protagonista del Campeonato Nacional Master en categoría 40 años expresó su alegría y motivación tras competir en el primer torneo post pandemia. “Nos hemos mantenido compitiendo en la medida de lo posible pero en campeonatos federados, en cambio, el Campeonato Master es otra cosa, se vive un ambiente distinto, hay más gente, por fin nos sentimos de vuelta a la normalidad”, señaló.

Por su parte, Barrientos, campeona mundial en categoría 50 años, afirmó que la pandemia no fue un impedimento para seguir con sus metas en la disciplina. “La motivación es parte de mí. Una vez me quebré el pie pero es un pie, no me quebré entera, por ende, eso no me va a frenar para seguir entrenando. Estuve un año entero lanzando con la mano izquierda porque tenía lesionado el hombro derecho que es con el que lanzo. Siempre sigo, soy así”, indicó.

Además, Bárbara explicó parte de lo que es su fuerte en competición. “Cuando joven hacía Disco, Martillo y Bala, pero ahora como Master, apareció esta nueva prueba que es el Martelete, la cual es la misma técnica que el Martillo pero con un implemento mucho más pesado. En mi categoría lanzamos con 9 kilos”, comentó.

Las destacadas atletas Bárbara Lewin y Marcela Barrientos se preparan para los próximos desafíos en el Atletismo Master, entre ellos, el Mundial en junio del 2022.

“Tenemos el Sudamericano de pruebas combinadas en Curicó a fines de noviembre, nos preparamos para eso y ahora vamos en miras al Mundial de Finlandia que es lo grande del próximo año”, agregó Barrientos.