Programación NBA 22 de octubre: cuándo y a qué hora juegan los equipos este viernes

Continúa la acción de la NBA con varios partidos atractivos y resultados que encienden la competencia que sigue para la noche de este viernes.

Durante la jornada de jueves se disputaron tres duelos con los que ya se completó la presentación de todas las franquicias de la liga de básquetbol.

El primer cruce lo protagonizaron los Atlanta Hawks que se impusieron por 113 a 87 ante los Dallas Mavericks. El equipo de Georgia estuvo por encima durante todo el encuentro, dominando los cuatro cuartos.

En el segundo encuentro de la noche los actuales monarcas de la NBA, Milwaukee Bucks, cayeron por 95 a 137 en frente de los Miami Heat.

Los Buck no pudieron contra el equipo de Tyler Herro y Jimmy Butler, una dupla de aleros que despertaba el interés de los fanáticos. Cada uno aportó con 27 y 21 puntos respectivamente.

Por la vereda del frente, los puntos estuvieron más repartidos y la figura de Giannis Antetokounmpo no fue suficiente para levantar al equipo. Con este marcador se registra la primera caída de los de Wisconsin, con un registro 1-1.

El tercer y último duelo que se disputó este miércoles 21 de octubre fue, para muchos, el más llamativo. Los Golden State Warriors lograron vencer a penas por dos puntos a Los Ángeles Clippers.

La franquicia de San Antonio se impuso con un agónico 115-113 y contó con la destacada actuación de Stephen Curry que anotó 45 puntos, dio una asistencia y ganó 10 rebotes en 38 minutos de juego.

So @StephenCurry30 had a night…

💎 Named to #NBA75 before tip

🔥 25 1Q points on 9-9 shooting

🔥 45 in the game

🔥 Go-ahead triple to lift @warriors pic.twitter.com/98JFwH9lsA

— NBA (@NBA) October 22, 2021