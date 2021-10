Nicolás Carvacho se perderá el resto de la temporada por grave lesión

Una dura noticia entregó este miércoles el basquetbolista chileno Nicolás Carvacho luego de ratificar la rotura del ligamento cruzado de su rodilla.

El deportista nacional había abandonado en el último cuarto del partido que su equipo, el s.Oliver Würzburg, jugaba por la Copa de Alemania por molestias en su rodilla.

Finalmente se confirmó el peor diagnóstico posible y Nicolás Carvacho se perderá el resto de la temporada, tal como el mismo planteó en su cuenta de Twitter.

“Estaré operándome en las próximas semanas. Estoy tranquilo. He estado en situaciones de adversidad, he luchado y he ganado“, sostuvo “Big Chile”, como lo bautizaron en su estadía en el básquebol estadounidense.

“Tengo la determinación y mentalidad de regresar más fuerte y mejor que antes. No queda otra opción que bajar mi cabeza y empezar a trabajar en mi recuperación”, explicó el jugador de 24 años.

Comeback is going to be SCARY pic.twitter.com/d6z3IP6UM3 — Nico Carvacho (@NicoCarvacho25) October 20, 2021

Nicolás Carvacho complica a la selección chilena

Lo informado por el jugador de la Bundesliga de Alemania complica la planificación de la Roja del Básquet, que tiene el próximo mes el inicio de la ronda final por las clasificatorias al Mundial 2023.

A priori, Nicolás Carvacho es baja para la selección chilena en la próxima ventana FIBA de noviembre, la que se disputará en Buenos Aires y donde se enfrentará a Brasil.

El ala-pívot nacional no estará disponible para la citación de Cristián Santander y habrá que esperar cuándo podrá volver a las canchas.