¿El tiro del año? Joaquín Niemann protagonizó increíble jugada en The CJ Cup

Joaquín Niemann protagonizó una jugada increíble durante la segunda ronda del The CJ Cup, torneo del PGA Tour que se disputa en Las Vegas.

En el hoyo 1 del The Summit Club, el golfista nacional tuvo un arranque de jornada que parecía ser peor de como finalmente terminó en el estado de Nevada.

Esto porque en su tiro de salida, la pelota terminó fuera de los límites. Desde una zona muy complicada para continuar un par -4, “Joaking” apostó por salvar lo mínimo en la bandera inicial.

Pareció que Joaquín Niemann golpeó la pelota sin mucha fe, pero de manera notable voló para caer en el hoyo para propia sorpresa del golfista en The CJ Cup.

Revisa a continuación la increíble secuencia, tras la cual concretó un birdie por el cual recibió la felicitación de sus compañeros de vuelta, Jason Day y Charley Hoffmann.

1️⃣ Shanked drive

2️⃣ Take an unplayable

3️⃣ Hole out from adjacent fairway

Unbelievable start by @joaconiemann 😎 pic.twitter.com/zCr7ywlyyE

— PGA TOUR (@PGATOUR) October 15, 2021