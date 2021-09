“Canelo” Álvarez se peleó con Caleb Plant en la presentación oficial de su pelea

En Las Vegas está todo preparado para la que promete ser una de las grandes peleas del año, en la que se medirán Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant.

Expectativas altas por parte de los fanáticos pero también por parte de ambos boxeadores, quienes se trenzaron a golpes durante la conferencia previa al combate.

Mientras ambos posaban a centímetros de distancia, “Canelo” Álvarez no se contuvo ante las provocaciones verbales de Caleb Plant y empujó con fuerza a su rival. Ante eso, devolvió un golpe con la mano izquierda hacia el mexicano.

La reacción no se hizo esperar y, tras retroceder un poco, golpeó a Plant mientras el staff de ambos boxeadores intervino para separarlos. Plant quedó con una herida en la nariz y el pómulo derecho, pero no pasó a mayores.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳

Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021