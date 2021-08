Francisca Mardones tras el oro y récord mundial en Tokio 2020: “Es realmente un sueño cumplido”

Durante la noche del domingo, la chilena Francisca Mardones inscribió su nombre en lo más alto en la historia historia de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, puesto que consiguió medalla de oro y récord mundial en el lanzamiento de la bala categoría F54.

Luego de una inolvidable participación, la representante del Team ParaChile expresó toda su emoción por el gran logro luego de largos años de trabajo.

“La palabra feliz queda corta, por estos momentos he trabajado mucho y he esperado muchos años también, es harto entrenamiento y constancia en el alto rendimiento y que al final haya salido una medalla es realmente un sueño cumplido”, señaló Mardones en diálogo con Top Comunicaciones y el Comité Paralímpico de Chile.

La deportista nacional relató cómo fue la secuencia de sus lanzamientos en la instancia decisiva y comentó que “la competidora de México había hecho una marca bien buena y pasarla no era fácil, así que me concentré mucho, repasé bien qué era lo que tenía hacer, pero cuando hago el primer lanzamiento no fue bueno, ahí vi los cambios que debía hacer”.

“Luego del primer lanzamiento, enfoqué bien la mirada y ahí progresivamente fui mejorando la marca. Primero igualo a la mexicana y ahí pensé que podríamos llevarnos las dos una medalla de oro compartida, pero en realidad quería llevármela yo”, agregó la atleta criolla.

“Cuando ya rompí el récord mundial, fue increíble, me puse a llorar. Ese era mi objetivo, por el que tanto trabajé”, complementó la chilena.

Finalmente, Francisca mandó un valioso mensaje en donde mencionó que “es importante que sepan, quienes están iniciando en el deporte, que a veces será muy complicado, pueden costar años y años de sacrificio, pero finalmente habrá recompensa por la perseverancia”.

Cabe destacar que Francisca Mardones concretó lo que había ido a buscar a Tokio 2020: su primer titulo a nivel olímpico, lo que la transforma en la primera mujer chilena en alcanzar el podio a nivel de Juegos Paralímpicos.

Revisa las declaraciones de Francisca Mardones tras su histórico logro en Tokio 2020: