Fue encontrado el cuerpo del montañista nacional Juan Pablo Mohr

El cuerpo del destacado montañista Juan Pablo Mohr, fallecido en febrero durante la escalada al monte K2, fue encontrado esta mañana en Pakistán.

Cerca de las 6 de la mañana hora local, los restos del deportista nacional fueron hallados junto a los de otros dos montañistas: John Snorri y Ali Sadpara.

Este último intentaba subir la montaña sin oxígeno junto a Snorri y Mohr cuando desaparecieron el 6 de febrero pasado, sin ser hallados hasta hoy.

El Ministerio de Información de Gran Bretaña confirmó el hallazgo del cuerpo de los tres montañistas, entre los que estaba el deportista nacional.

Just In: Body of Muhammad Ali Sadpra, the Legend Mountaineer who had went missing when he tried to Summit K2 in Winter without Oxygen has been RECOVERED along with the other 2 other Mountaineers, John Snorri and JP Mohr, CONFIRMS GB Information Minister. #Pakistan

La hermana de Ali Sadpara, quien también estaba en la expedición frustrada de Juan Pablo Mohr, confirmó la información a través de sus redes sociales.

6:15pm Pakistan local time

The 3 bodies of the missing climbers John Snorri, Juan Pablo Mohr and my brother Ali Sadpara have been apparently found on K2 between C4 and Bottleneck today.

Thanks for your prayers and good wishes.

We'll wait for Sajid's official statement.

— Moirah Ahmad (@moirahahmad) July 26, 2021