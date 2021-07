Gert Weil: “No hay que fijarse en el número histórico de deportistas que Chile lleva a Tokio 2020, sino que en la calidad”

Gert Weil fue abanderado de Chile en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 (donde fue sexto, su mejor resultado) y de Barcelona 1992, y también compitió en los de Los Angeles 1984 y Atlanta 1996.

Y a los de Beijing 2008 el exlanzador de la bala fue como entrenador de Marco Antonio Verni.

Desde esa rica experiencia -que suma medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Indianapolis 1987 y La Habana 1991, de Plata en Caracas 1983 y de bronce en mar del Plata 1995-, Gert Weil analizó para Aldo Schiappacasse en Los Tenores Puertas Adentro los pandémicos Juegos Olímpicos de Tokio y el deporte nacional.

“Se logró rescatar de buena manera el espíritu de unión en la ceremonia inaugural de Tokio, con elementos novedosos y sorpresivos”, dijo el hoy empresario de 61 años, casado con la exatleta colombiana Ximena Restrepo (hoy vicepresidenta de World Athletics y quien está en Japón), medallista de bronce en los 400 metros de Barcelona 1992.

Y son padres de Martina Weil Restrepo, joven atleta nacional.

“Fue una gran presentación, que se adaptó a las difíciles condiciones que hay, pero se echa de menos al público, algo irremplazable”.

El ambiente olímpico

Gert Weil alabó la tenida de la delegación chilena en el desfile (“fue entretenida y noderna”, dijo), que a muchos no agradó, y recordó lo que le costaba a él vestir el unforme oficial.

“Me tocó vivir situaciones difíciles con uniformes inadecuados a los climas locales. Y además por mi tallas siempre tuve problemas con los uniformes”.

Gert Weil recalcó que las Villa Olímpica siempre ha sido “un lugar de reunión y de fiesta, por algo todas tienen una Plaza de las Banderas. Pero los que van de verdad a competir no se quedan ahí”.

“En mi época ya muchas delegaciones se iban a hoteles, y solo tras la participación de sus atletas los dejaban ir por un par de días a la Villa Olímpica para que compartieran”.

Gert Weil y el factor pandemia en Tokio 2020

Sobre la interrupción del ciclo olímpico por la pandemia de coronavirus, Gert Weil indicó que el tema es diferente para cada deportista.

“Fue peor para los que están en su punto máximo y se acercan al retiro, pues para ellos correr los Juegos un año es más complicado”.

“Pero para los más jóvenes, los que se inician, el inconveniente es menor. Pueden manejar y programar la curvas de rendimiento”.

“Lo complejo fue no tener competencias de preparación. Eso sí, los de nuestro hemisferio se vieron más afectados, pues los del norte abrieron sus competencias antes que acá”.

Gert Weil explicó que el manejo de las trece horas de diferencia de Chile con Japón “va a afectar a los nuestros, más encima pues ahora no se podía llegar a Tokio con mucha anticipación por la pandemia”.

Respecto del hecho de que esta es la mayor delegación chilena en unos Juegos Olímpicos con 58 deportistas, Gert Weil le puso paños fríos al asunto.

“Trataría de no fijarme tanto en el número, sino que en la calidad”.

“Además, si va un deporte colectivo como ahora lo hace el fútbol femenino, eso aumenta la delegación”.

“Algunos deportes, como el atletismo, han bajado su presencia. Lamentablemente, no hemos logrado establecer una estructura deportiva que nos permita mantener y proyectar”.

La receta de Gert Weil para mejorar al deporte chileno

Para Gert Weil, “eso pasa porque siempre estamos “picoteando” y no se hacen programas que se prolonguen más allá de un periodo presidencial. Estamos muy sometidos a la política del momento, y eso complica todo”.

El exbalista sostiene que la mayor cantidad de recursos de hoy en relación a sus tiempos como deportista obliga a contar con estructuras técnica y deportiva para manejarlos con más eficiencia.

“Al menos me tranquiliza que los programas de Gobierno de los candidatos no plantean bajar el dinero para el deporte, sino que mantenerlo o incluso de aumentarlo”.

“Pero siempre lo más fácil es parar ladrillos, el gasto en infraestructira suena bien. Lo complejo es el uso de esos ladrillos”.

El ejemplo colombiano

“Ahora necesitamos consolidar una forma de trabajar y de manejar la competencia local con incentivos, para no quedar tan separados del nivel mundial”.

Para Gert Weil, un buen ejemplo al respecto es el de Colombia.

“Yo armaría un ciclo de cuatro años con Juegos Nacionales, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos”.

“En Colombia han tenido un tremendo éxito haciendo esom y en sus competencia locales hata tienen niveles superiores a los Panemericanos”.

Su mirada sobre los Panamericanos de Santiago 2023

Gert Weil sostuvo que “veo bien la proyección de Chile para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023”.

“Pero hay que reforzar el nivel local y además focalizar en los deportes con proyección, pues los recursos no dan para todo”.

“Eso se hace con una labor técnica, no con el olfato, por eso luego no hay recambio. Acá se busca una solución política y no se piensa en las exigencias técnica y operativa”.

“Tenemos por un lado al Ministerio del Deporte y por otro al Instituto Nacional del Deporte, dos estructuras paralelas que deberían trabajar juntas”.