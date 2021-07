¡Qué dolor! Conor McGregor sufrió impactante fractura durante combate contra Dustin Poirier

Durante la jornada del sábado 10 de julio y bajo el margen del combate por la UFC 264 entre Dustin Poirier y Conor McGregor, se vivió una situación que alarmó a los asistentes.

Luego de un fuerte inicio por parte de McGregor, Poirier poco a poco fue encontrando momentos para liderar el enfrentamiento. Sin embargo, en un intento de intercambio casi al final del primer round las cosas se pusieron cuesta arriba para el ex campeón, pues tras una mala pisada el tobillo del irlandés cedió, provocando la fractura de este.

Luego del momento que dejó a Conor McGregor en el suelo, los contrincantes se dijeron de todo. “Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan. Lo que le hizo daño fueron mis patadas” señaló Poirier.

Ante las declaraciones de “The Diamond”, McGregor respondió: “Esto no ha terminado. Estaba pateándole la pierna, haciéndole daño. No hubo check. Estoy lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué caí mal y al final me rompí la pierna”.

Además el irlandés publicó una fotografía en su cuenta de Instagram de él siendo trasladado en camilla, la cual acompaño con el mensaje “necesitan gente como yo”.

Luego de la lesión, los médicos que atendieron dentro del octágono, lo trasladaron hacia el vestuario en camilla, para después confirmar que McGregor será sometido a cirugía.

El presidente de UFC, Dana Frederick White, Jr. expresó que se espera una cuarta pelea entre McGregor y Poirier después de que la lesión de “The Notorius” haya sanado, mientras que también confirmó que Poirier ahora tendrá una oportunidad por de arrebatar el título de peso ligero de UFC al brasileño Charles Oliveira.

